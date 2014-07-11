Kırmızı biberli Karaağaç köftesi

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 7-8 adet orta boy kırmızı uzun biber

(tarhanalık ya da salçalık biber de denir)

* 6 yemek kaşığı sıvıyağ

Köfte için

* 250 gr yağsız köftelik kıyma

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon, yenibahar

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 dilim tost ekmeği

(bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz)

* 1 adet yumurta

* 5 yemek kaşığı süt

* 1 demet maydanoz

* Ayrıca, 1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Süzüp üzerlerini kâğıt havluyla kuruladıktan sonra bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, köfte harcını hazırlamak için; kıymayı derin bir kaba koyun. Üzerine tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı serpin.

İncecik doğradığınız soğanı da malzemenin üzerine aktarın.

Tost ekmeklerinin dış kısımlarını ayırıp içlerini ufalayarak kıymaya ekleyin.

Üzerine yumurtayı kırıp sütü de ilave edin. Maydanozu ayıklayıp incecik doğrayarak kıymayla karıştırın. Karışımı 3-4 dakika kadar yoğurun.

Kırmızı dolmalık biberleri hazırladığınız bu harçla sıkıca doldurun. Doldurduğunuz dolmalık biberlerin üzerine fırçayla bolca sıvıyağ sürün.

Fırın tepsisini kalan sıvıyağla yağlayıp biberleri tepsiye yan ayna sıralayın. 1 bardak sıcak suyu tepsinin kenarından aktarın.

Kırmızı biber köftelerini 10 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında en az 30 dakika, üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Dilimleyerek ve sarmısaklı yoğurtla birlikte servise sunun. Pilav, püre ya da salata yanında servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...