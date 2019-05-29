1 su bardağı kinoa (Biz kırmızı kinoa kullandık)
2.5 su bardağı su
1 adet ufak boy kırmızı soğan
1 adet orta boy salatalık
1 adet orta boy dolmalık kabak
Sos için:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz, karabiber
Ayrıca:
1 adet tavuk göğüs eti
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Kinoayı küçük bir tencereye koyup üzerine 2.5 bardak suyu ekleyin. Kapağını kapatın ve orta ısıda kinoa suyunu tamamen çekinceye kadar pişirin, ocaktan alın ve tencerenin kapağını açmadan 10 dakika demlendirin.
Bu arada tavuk göğüs etini bir streç film arasına koyup kavanozun dibiyle vurarak inceltin ve 5-6 parçaya kesin. Üzerlerine tuz ve diğer baharatları serpip zeytinyağını gezdirin. İster ızgarada isterseniz de yağsız teflon tavada önlü arkalı pişirin.
Öte yandan kinoa salatası için kabağı iyice yıkayıp sapını kesin ve rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Sonra da iki avuç arasında suyunu sıkın.
Soğanı ince yarım ay doğrayıp, yine avucunuzun arasında suyunu sıkın ve kabakla karıştırın. Varsa aynı şekilde salatalığı da rendeleyip sebzelere katın. Şimdi haşlanan kinoa çoğalıp 3-4 bardak olacaktır. İsterseniz 1 bardağını alıp yeşilliklerle karıştırın (Gerisini buzdolabında 4-5 gün saklayabilirsiniz.)
Salata sosu için ufak bir kâsede tüm malzemeleri çırpıp, kinoalı sebzenin üzerine gezdirip karıştırın. Izgara tavuk yanında servise sunun.
Kinoa salatalı tavuk ızgara
Malzemeler:
1 su bardağı kinoa (Biz kırmızı kinoa kullandık)
2.5 su bardağı su
1 adet ufak boy kırmızı soğan
1 adet orta boy salatalık
1 adet orta boy dolmalık kabak
Sos için:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz, karabiber
Ayrıca:
1 adet tavuk göğüs eti
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Kinoayı küçük bir tencereye koyup üzerine 2.5 bardak suyu ekleyin. Kapağını kapatın ve orta ısıda kinoa suyunu tamamen çekinceye kadar pişirin, ocaktan alın ve tencerenin kapağını açmadan 10 dakika demlendirin.
Bu arada tavuk göğüs etini bir streç film arasına koyup kavanozun dibiyle vurarak inceltin ve 5-6 parçaya kesin. Üzerlerine tuz ve diğer baharatları serpip zeytinyağını gezdirin. İster ızgarada isterseniz de yağsız teflon tavada önlü arkalı pişirin.
Öte yandan kinoa salatası için kabağı iyice yıkayıp sapını kesin ve rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Sonra da iki avuç arasında suyunu sıkın.
Soğanı ince yarım ay doğrayıp, yine avucunuzun arasında suyunu sıkın ve kabakla karıştırın. Varsa aynı şekilde salatalığı da rendeleyip sebzelere katın. Şimdi haşlanan kinoa çoğalıp 3-4 bardak olacaktır. İsterseniz 1 bardağını alıp yeşilliklerle karıştırın (Gerisini buzdolabında 4-5 gün saklayabilirsiniz.)
Salata sosu için ufak bir kâsede tüm malzemeleri çırpıp, kinoalı sebzenin üzerine gezdirip karıştırın. Izgara tavuk yanında servise sunun.