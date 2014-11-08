Kıbrıslı pilavuna poğaçası

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 30 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 1 paket kabartma tozu

* 3,5 su bardağı un

İç malzemesi için;

* 1 adet yumurta+1 adet yumurta akı

* 1 su bardağı rendelenmiş hellim peyniri (dil peyniri de kullanabilirsiniz)

* 1 demet taze nane (incecik doğranacak)

* 1 su bardağı çekirdeksiz kuru İzmir üzümü

YAPILIŞI

İç harcını hazırlamak için; derin bir kabın içine ince kıyılmış taze naneyi ve yıkayıp kağıt havluyla kuruladığınız kuru üzümleri koyun. Rendelenmiş peynir, bütün yumurta ve yumurta akını ekleyip iyice elinizle karıştırın. Karışımı bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, hamuru hazırlamak için; sıvıyağ ve yoğurdu derin bir yoğurma kabına koyup üzerine yumurtayı katın.

Kabartma tozuyla birlikte unu da ilave ettikten sonra kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru oda sıcaklığında en az 60 dakika dinlendirip kıvama gelmesini bekleyin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Yuvarlak hamur parçalarını çay tabağı büyüklüğünde açıp içine peynirli üzümlü iç malzemesinden iki tatlı kaşığı koyduktan sonra D şeklinde kapatın.

Ancak hamurun uçlarını iyice bastırıp kapatmaya çalışmayın. Böylece poğaça piştiğinde kenarları yer yer açılıp içi görünecektir.

Hazırladığınız poğaçaları sıvıyağla yağladığınız ya da fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine hiç bir şey sürmeyin.

Poğaçaları 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında kenarları hafif kahverengi oluncaya kadar 30-35 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.

Not; Bu poğaçanın görünümü ufak pide gibi ve ağzı hafif açık olacak. Ortalama 9-10 adet poğaça olacaktır.

Afiyet olsun...