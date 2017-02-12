Kıbrıs’ı yeniden keşfettim

1974’teki Kıbrıs çıkarmasından bir yıl sonra ailece arabamıza doluştuk ve Kıbrıs’a gitmek üzere yola çıktık. Biz kızlar pek bir sevinçliydik. Çünkü Pyrex yemek takımları, pelüş türü battaniyeler, İngiliz masa örtülerinin en güzeli oradaydı.

Kıbrıs’a gitmek için annemiz çok ısrar etmişti babamıza. “Hasan Bey Kıbrıs’a gidelim de kızların çeyizini tamamlayalım” demişti. Ankara’dan Taşucu’na gelip feribotla Kıbrıs’a geçmişti. Uzun ama keyifli bir yolculuktu.

Arabanın arkasına iki ablam, ben ve küçük kız kardeşim sıkışarak binmiştik. Ama aklımız yapacağımız alışverişteydi. Ben en çok da kahve peşindeydim. Süt katarak içmesini çok seviyordum ama Türkiye’de satılmıyordu. Bir de krema alıp yaş pasta yapayım diye düşünüyordum. Ablalarımın çeyizlik tabakları üstümüzde, battaniyeler altımızda, ağzına kadar dolu bir arabayla Ankara’ya, evimize döndük. Babamsa döner dönmez hemen hellim peynirini kızartıp lavaşa dürüm yapıp, demlenmiş İngiliz Çayı’nın yanında afiyetle yemişti.

İlk Kıbrıs anımızın tadı damağımızda kalmıştı. Sonraki yıllarda da pek çok gidip gelmişliğim vardır. Şimdilerde çok yataklı devasa otelleri, casino’ları ve ünlü şarkıcıların sahne aldığı eğlenceli geceleriyle anımsadığımız Kıbrıs’ı Hürriyet Gazetesi ile yeniden keşfettim.





BU SEFER FARKLIYDI



Tarihi kültürü ve yerel yemekleriyle farklı bir Kıbrıs’la tanıştığım için çok mutlu oldum. ODTÜ’deki Kıbrıslı arkadaşım Nazım’ın anlattığı magarna, bolisini, molehiyasını ve kolakasını çok severek, afiyetle yedim. Çakıstes dedikleri kırma yeşil zeytinlerine kattıkları golyandrolarına bayıldım.

Kişniş tohumuna benzeyen bu bitkiyi sarımsak, limon ve zeytinyağıyla karıştırıp zeytini marine ediyorlar.

Bugüne değin yediğim en lezzetli zeytin sosuydu.

Yürüdüğünüz her yerde adım başı satılan ünlü harnup yani keçiboynuzu pekmezleri ile pek övünür Kıbrıslılar. Aman dikkat, yöresel ağızda Kıbrıs derler ama ağızlarından öyle tatlı dökülür ki bu tatlı kelime, siz de hep Kıbrıs demeye başlarsınız. Zeytinyağının hasına karayağ derler ama hani Kuzey

Ege yağlarına alışkınsanız pek hoşlanmayabilirsiniz.









MUTFAĞIN ÖNE ÇIKANLARI



Ah neredeyse bikla dedikleri sebze ezmelerini unutuyordum. Ekmeklerin, sandviçlerin üzerine sürülen kereviz sapı ve hardal... Bu soslarının tutkunu çoktur. Hırsız kebapları Şef Ali’den gelen şeftali kebapları var.

Ama bence en lezzetlisi Kıbrıs patatesiyle yapılan fırın kebapları. Kaymakları, gatmerleri, piruhileri, yumurtalı gömeçleri, ayrelli dedikleri ince kuşkonmazları, börülceleri ve daha nicesi çok zengin Kıbrıs mutfağının öne çıkan yemekleriydi.

Ama bana sorarsanız tartışmasız favorim pilavunadır. Özel bir lor peynir ve kuru üzümle yapılan bu hamur işini Kıbrıs’a her gidenin denemesini tavsiye ederim.

Gazimağusa’daki Minder Restoran’da bulamazsanız Petek Pastanesi’nde zeytinli ya da hellimli poğaça tatmanızı öneririm. Zeytinyağıyla yapılan bu hamur işlerinin gevrekliği GDO’suz unun gerçek lezzeti sizi nirvanaya çıkaracaktır.

Size son bir önerim, “gullirinin garaçoççası gurguramı, yaktı” tekerlemesini ezberleyip yavru vatana giderseniz kendinizi pek bir Kıbrıslı hissedersiniz.