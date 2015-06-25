Kete

Malzeme

* 2 su bardağı süt

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 yemek kaşığı tozşeker

* 1 paket yaş maya

* Alabildiği kadar un

* 2 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

* 250 gr tereyağı ya da margarin

* 1,5 çay bardağı un

Üzeri için;

* 2 adet yumurta sarısı

* Susam ya da çörekotu

Yapılışı

Sütü ılıtın, maya ve tozşekeri üzerine koyarak mayanın erimesini sağlayın. Sıvıyağ, tuz ve unu yoğurma kabına alıp karıştırın, mayayı erittiğiniz sütü de ekleyerek yoğurun, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hamurdan eşit büyüklükte beş adet beze yapıp bezeleri 20 santim çapında açın.

İç harcını hazırlamak için; yağı eritip üzerine unu ekleyin. karışımı kavurup boza kıvamına getirin. Bu karışımı açtığınız hamurların üzerine sürün.

Hamurların iki tarafını üzerine katlayıp dikdörtgen hamurlar elde edin. Katladığınız kısımların üzerine de unlu karışımdan sürün ve hamurları tekrar katlayıp kare şekline getirin. 20 dakika kadar bekletin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ya da susam serpiştirin. önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin ve ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

Küllah dolması

Malzeme

* 12-14 adet kurutulmuş dolmalık patlıcan

* Varsa 7-8 adet kurutulmuş dolmalık biber

İç harcı için;

* 250 gr orta yağlı koyun ya da kuzu kıyma

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1 su bardağı kalın pilavlık bulgur

* 1 demet maydanoz

* 1 yemek kaşığı kuru nane

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber

* 1 su bardağı su

Sosu için;

* 25-50 gr tereyağı

* 1 yemek kaşığı domates salçası (Yarı yarıya biber ve domates salçası da kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı erik ekşisi (2 yemek kaşığı nar ekşisi de kullanabilirsiniz)

* 3 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Kuru patlıcanları akşamdan sıcak suda ıslatın. Ertesi gün bu suyla yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Soğuk suyla yıkayıp tekrar süzün. Biberleri ise kaynayan suda 5-8 dakika haşlamanız yeterli olacaktır.

Dolma harcını hazırlamak için; kıymayı derin bir kaba koyun. Yemeklik incecik doğranmış soğanı ve incecik kıyılmış maydanozu ekleyin. Bulguru da yıkadıktan sonra katın. Kuru nane, tuz, karabiber, pulbiber, salça ve suyu ekleyip iyice yoğurun.

Etli harcı, patlıcan ve biber külahlarının ağzında birer santim boşluk kalacak şekilde doldurun. Uçlarını iki parmağınızla yapışıtırıp geniş bir tencereye yan yana dizin.

Sosu hazırlamak için; yağı küçük bir tencerede eritip salçayı katın ve 1-2 dakika kadar pişirin. Erik ekşisi ve suyu ilave edip kaynatın.

Kaynayan sosu dolmaların üzerine gezdirin. Dolmaları kısık ateşte pişirip sıcak sıcak servise sunun.

NOT: Patlıcan, biber, salatalık gibi sebzelerin oyulduktan sonra ipe dizilip kurutulmuş şekline Malatya’da “Küllah” denir. İsterseniz aynı dolmanın zeytinyağlısını da yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...