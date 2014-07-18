6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 10 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 250 gr tuzsuz file badem

(çekilmiş badem içi de kullanabilirsiniz)

* 2 su bardağı tozşeker

* 6 yemek kaşığı pirinç unu

* 1 su bardağı soğuk su

* Yarım çay kaşığı tuz

* 10 su bardağı süt

* 2-3 yemek kaşığı hindistancevizi tozu

YAPILIŞI

Eğer bademleriniz kabukluysa kaynayan suda haşlayıp kabuklarını soyun ve mutfak robotuna aktarıp iri iri çekin. Ya da bulabilirseniz file badem alıp pirinç tanesi büyüklüğünde olacak şekilde çekin.

Diğer taraftan, süt büyük bir tencereye aktarıp ısıtmaya başlayın. Süt iyice ısınınca (kaynamaya başlamadan önce) bademleri ekleyip karıştırın.

Pirinç unu ve soğuk suyu derin bir kaba aktarıp çatal yardımıyla iyice çırparak ezin. Pirinç unlu karışımı ısınan sütün içine (yine süt kaynamadan önce) yavaş yavaş ve bir taraftan karıştırarak aktarın. Sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelen ve kaynamaya başlayan keşkülün altını kısın.

Hemen şekeri, tuzu ve hindistancevizini ilave edip karıştırarak 5-6 dakika daha kaynatın.

Ocaktan alıp kaselere ya da büyük bir kaba boşaltın ve soğumaya bırakın. Üzerini süsleyip servise sunun.

Kişnişli patatesli mücver

MALZEME LİSTESİ

* 3 adet orta boy yeşil kabak

* 1 adet küçük boy patates

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 demet dereotu

* 12-15 yaprak taze nane

* 2 adet taze yeşil soğan (sadece yeşil kısmı kullanılacak)

* 7-8 yaprak taze fesleğen

* 3 adet yumurta

* 1 çay kaşığı kabartma tozu

* 2 yemek kaşığı un

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* varsa 2 çay kaşığı toz kişniş

(2 yemek kaşığı doğranmış taze kişniş de kullanabilirsiniz)

Kızartmak için;

* Yarım su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Kabakları soyup yıkadıktan sonra derin bir kabın içine rendeleyin. Patatesi soyup yıkadıktan sonra rendeleyerek kabakla karıştırın. Soğanı da soyduktan sonra aynı kabın içine rendeleyin. Malzemeleri avuçlarınız arasında sıkıp suyunu çıkarın.

İncecik kıyılmış dereotu, yeşil soğan, taze nane ve taze fesleğeni ilave edip kaşıkla iyice karıştırın. Üzerine yumurtaları kırıp unu ekledikten sonra tuz ve karabiberi serpiştirin. Kabartma tozu ve kişnişi de ilave edip tekrar karıştırın. Malzemeleri tekrar karıştırıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, sıvıyağı orta boy bir teflon tencerede kızdırın. Mücverleri derin bir kapta ve bol yağda kızartmalısınız.

Mücver karışımından bir yemek kaşığı dolusu alıp yakın mesafeden kızgın yağa bırakın. Altları iyice kızaran mücverleri ters çevirip diğer yüzlerini de kızartın.

Kızaran mücverleri kağıt havlu serdiğiniz tabağa koyup fazla yağını çektirin ve sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz mücveri sarmısaklı yoğurtla da ikram edebilirsiniz.