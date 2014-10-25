KEREVİZLİ PATATES EZME SALATASI

MALZEME LİSTESİ

* 2 adet orta boy kereviz

* 3 adet orta boy patates

* 1 adet limon suyu

Sos için;

* 3-4 yemek kaşığı dolusu mayonez

* 1 su bardağı tatlı yoğurt (2-3 yemek kaşığı fazlası olabilir.)

* 2 çay kaşığı tuz

* 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* 3 çay kaşığı tatlı hardal

YAPILIŞI

Kereviz çok çabuk kararan bir sebze olduğu için önce patatesleri haşlayın. İyice yumuşayan patatesleri süzüp kabuklarını soyun.

Soyduğunuz patatesleri geniş bir kabın içine rendeleyin. Sonra da kerevizleri soyup rendeleyerek patateslerin olduğu kabın içine aktarın. Sebzeleri iyice karıştırıp üzerlerine limon suyunu gezdirin.

Diğer taraftan sos için mayonez ve yoğurdu başka bir derin bir kaba koyun. Bir tel çırpıcı ya da çatalla çırparken tuzu ve hardalı ilave edin. Sosu iyice karıştırdıktan sonra rendelenmiş sebzelerin üzerine aktarın.

Sosla sebzeleri çatalla ezerek iyice karıştırın ve bir servis tabağına ya da kırmızı lahana yapraklarının içine yerleştirin. Üzerine zeytinyağını gezdirin. İsterseniz taze nane yaprağı, maydanoz ya da dereotuyla süsleyin. Soğuk olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

MERCİMEKLİ ÇOBAN SALATA MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

* 3 adet orta boy domates

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 4 diş sarımsak

* Yarım demet maydanoz

* 1 adet yeşil sivribiber

* Yarım limonun suyu

* 2 yemek kaşığı nar ekşisi

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

* 1 adet salatalık turşusu

* Yeterince tuz, pul biber, kuru nane

* 4 çay kaşığı sumak (veya isot)

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp yarım çay kaşığı tuz ilave ederek yoğurun.

Domatesleri soyup çok ufak küpler halinde doğrayın. Yeşil biber, salatalık turşusu ve maydanozu da incecik dilimleyin. Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Tüm malzemeleri soğanlarla birlikte derin bir kaba alıp iyice karıştırın. Sos için; limon suyu, zeytinyağı, tuz, kırmızı biber, nane, sumak ve nar ekşisini çırpın. Sosu salata malzemelerinin üzerine aktarın. Haşlanmış yeşil mercimekleri de katıp iyice harmanlayın. Salatayı domatesler suyunu iyice bırakıncaya kadar karıştırıp soğuttuktan sonra servise sunun.

Afiyet olsun...