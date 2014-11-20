Kerevizli midyeli pilav

MALZEME LİSTESİ

* 2 su bardağı pirinç

(lüks baldo pirinç kullanılmasını öneririm)

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2-3 diş sarımsak

* 2 adet orta boy kereviz

* 20-25 adet midye içi

(taze temizlenmiş ya da dondurulmuş midye kullanılabilir)

* 1 adet limon suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 4 su bardağı et ya da tavuk suyu

YAPILIŞI

Pirinç tuzlu sıcak suda en az 40 dakika ıslatılıp yumuşatılır. Soğan yemeklik incecik doğranır. 5 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi bir tencereye aktarılır. Dondurulmuş midye buzu çözülmeden, taze iç midye yıkanıp süzüldükten sonra kaynayan sirkeli suya aktarılır. Midyeler arada sırada karıştırılarak 7-8 dakika haşlandıktan sonra süzülür ve bir kenarda bekletilir.

3Soyulmuş kerevizler tavla zarı formunda küp küp doğranır. Soyulmuş sarmısaklar pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlenir.

Zeytinyağı geniş bir tencereye koyulup orta ısılı ateşte kızdırılır. Soğan ve sarmısak tencereye aktarılıp karıştırılarak 2-3 dakika kavrulur.

Kereviz ilave edilip karıştırılarak 1-2 dakika kadar sotelendikten sonra tuz ve karabiber, yıkanıp süzülmüş pirinç eklenir. Malzemeler 3-4 dakika daha karıştırılarak kavrulur.

Son olarak, sıcak haldeki et ya da tavuk suyu, limon suyu ve süzülmüş midye tencereye aktarılıp karıştırılır. Orta ısılı ateşte, pilav suyunu çekinceye kadar pişirilip ocağın altı kısılır. Pilav kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır.

Kapağı kapalı vaziyette 30 dakika dinlendirilir. Karıştırılıp istenirse dereotuyla süslendikten sonra servise sunulur.

Not: Eğer kereviz soyulup bekletilecekse kararmaması için mutlaka limonlu suda bekletilir.