Kepekli Üsküp kurabiyesi

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 2 adet yumurta

(oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 su bardağı kuru çekirdeksiz üzüm

* 1 paket kabartma tozu

* 3 yemek kaşığı yoğurt

(katı kısmından kullanmaya çalışın)

* 3 su bardağı un

* 1 su bardağı kepekli un

(çavdar karışımlı ya da yulaf karışımlı un da kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Tozşeker ve sıvıyağı derin bir kaba koyup çatal yardımıyla iyice çırpın.

Yoğurdu ve oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtaları katın. Unu ve kepekli unu da ekleyip kabartma tozunu serpiştirin. Karışımı iyice yoğurduktan sonra çekirdeksiz kuru üzümü ilave edin ve ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru toparlayıp oda sıcaklığında 20-30 dakika kadar dinlendirin.

Kurabiye hamurundan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. (Kurabiye hamurunu şekilli kurabiye kalıplarıyla da kesebilirsiniz.) Üzerlerini şekerleme ve damla çikolata parçalarıyla süsleyin.

Diğer taraftan fırın tepsisine fırın kâğıdı serip hazırladığınız kurabiyeleri tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

Kurabiyeleri 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 20-22 dakika, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirip çıkarın. Kurabiye sıcakken yumuşak olacak, soğudukça sertleşip kıvama gelecektir. Bu kurabiyeyi kapalı bir kapta uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Kıymalı Arap tavası

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 tatlı kaşığı bitkisel margarin

* 250 gr orta yağlı kıyma

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon

* 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

* 2 tatlı kaşığı biber salçası

* 6 adet orta boy domates

* 2-3 adet yeşil sivri biber

* 15 diş sarmısak

YAPILIŞI

Bitkisel margarin ve kıymayı orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak kıyma suyunu çekinceye kadar, en az 5-6 dakika kavurun.

Üzerine incecik kıydığınız soğanı ekleyerek karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı pul biberi de serpiştirip varsa acılı biber salçasını da kattıktan sonra, sık sık karıştırarak 3-4 dakika daha kavurun. Ocaktan alıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan yıkanmış domatesleri (isterseniz kabuklarını da soyabilirsiniz) kuşbaşı et formunda küp küp doğrayın.

Sivri biberleri ayıkladıktan sonra ince halkalar halinde dilimleyin. Ayıkladığınız sarmısakları da ortadan ikiye bölün.

Domates, sarmısak ve sivri biberi kavurduğunuz kıymalı harca ilave edip karıştırın. Tüm malzemeleri orta boy bir fırın tepsisine bastırarak yayın.

5 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında hiç su eklemeden en az 25-30 dakika kadar pişirip çıkarın.

Sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz, pilav, makarna, patates püresi ile birlikte de ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun...