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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

KENARLI SOĞAN BÖREĞİ

20 Haziran 2017

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MALZEME LİSTESİ

Soğan yahnisi için
◊ 6-7 orta boy kuru soğan
◊ 1 çay bardağı sıvıyağ veya zeytinyağı
◊ 1 yemek kaşığı biber salçası
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 4 adet kesme şeker
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 5 su bardağı sıcak su
◊ 1 yemek kaşığı un
Börek için
◊ 2 adet hazır yufka
◊ 1 su bardağı süt
◊ 1 su bardağı sıvıyağ
◊ 2 su bardağı lor peyniri
◊ Ayrıca 1 adet yumurta sarısı

Soğanları soyup her birini dörde bölün. Geniş bir tencereye yağı koyup, soğanları ekleyin. Orta ısılı ateşte soğanları 5-7 dakika kavurun. Salçayı, kesme şeker, tuz ve karabiberi ekleyip sıcak suyu katın. Kapağını kapatıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp unu serpiştirin ve karıştırın. Bir kenarda bekletin.
Bu arada fırına dayanıklı 35-40 cm çapında yuvarlak alüminyum tepsiyi sıvıyağla yağlayın. Börek için birinci yufkayı tezgaha serin.
Süt ve sıvıyağı bir kasede çırpıp kaşıkla yufkanın üzerine 6-7 kaşık dökün. İkinci yufkayı üzerine yayıp yine sostan dökün. Lor peynirini her tarafına serpip bir ucundan başlayarak rulo şeklinde sarın.
Sonra da yağlanmış tepsinin ortasına simit şeklinde yerleştirip, hamurun iki ucunu birleştirin. Tam ortadaki boşluğa ılınan soğan yahnisini dökün.
Böreğin üzerine kalan sosu yumurta sarısıyla çırpıp fırçayla sürün. Önceden ısınmış 180 dereceli fırında börek kızarıncaya dek pişirip çıkarın.
Serviste börekten kalın bir dilim, yanına 2 kaşık soğan yahnisi ve ayranla ikram edin.

KENARLI SOĞAN BÖREĞİ

CEVİZ TATLISI

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı ceviz (ince çekilmiş)
◊ 4 silme yemek kaşığı galeta unu
◊ 4 adet yumurta
◊ 1 su bardağı toz şeker
◊ 1 paket kabartma tozu

Yumurta ve tozşekeri bir kaba koyup tel çırpıcıyla çırpın. Sırasıyla galeta unu, ceviz ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin.
Karışımı hafifçe yağladığınız fırın kabına yayın. Tatlıyı 5 dakika önceden ısıtıp 160 dereceye ayarladığınız fırında 45-50 dakika pişirin.
Servis yapmadan önce üzerini pudra şekeri ya da fıstıkla süsleyebilir, kaşıkla servis yapıp üzerine dondurma koyabilirsiniz.
Afiyet olsun...

KENARLI SOĞAN BÖREĞİ

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