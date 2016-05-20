 Kek tarifleri

AYŞE’NİN ELMALI KEKİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet yumurta

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 2 yemek kaşığı yoğurt

◊ 125 gr eritilip ılıtılmış bitkisel margarin

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 2 su bardağı un

Üzeri için;

◊ 2 adet orta boy tatlı elma (kırmızı Amasya elması kullanılmasını öneririm)

◊ 2 yemek kaşığı tozşeker

◊ 2 çay kaşığı toz tarçın

10 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 45 dakika

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtalar derin bir kaba kırılır. Tozşeker eklenip mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırpılır. Üzerine yoğurt ve yağ ilave edilip 2-3 dakika daha çırpmaya devam edilir. Vanilya, kabartma tozu ve un da katılıp tekrar çırpılır ve pürüzsüz ve koyu kıvamlı bir kek hamuru elde edilir.

Bu kek için 25-30 santim uzunluğundaki dikdörtgen kek kalıbı çok uygundur. Ama normal kek kalıbı ya da borcam da kullanılabilir.

Kalıp, 1-2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlanır (Bu işlem peçeteyle de yapılabilir). Hamur, yağlı kalıba aktarılır.

Elmalar yıkanıp ayıklandıktan sonra 1 santim kalınlığında yarımaylar oluşturacak şekilde dilimlenir. Elma dilimleri hamurun üzerine yan yana batırarak dizilir.

Üzerine tozşekerle karıştırılmış olan tarçın serpiştirilir. Kek, 5 dakika önceden ısıtılıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarlanmış fırında 40-45 dakika kadar pişirilip çıkarılır. Ilık ya da soğuk olarak ve dilimlenerek servise sunulur.

MÜRDÜM ERİKLİ KEK

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet yumurta

(büyük boy)

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 6-8 adet mürdüm eriği (taze ya da kuru kullanabilirsiniz)

◊ 1 adet kabartma tozu

◊ 1 çay kaşığı karbonat

◊ 1 paket vanilya

◊ 3 su bardağı un

10 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 40 dakika





Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip mikser yardımıyla 2-3 dakika, hafifçe beyazlaşıncaya kadar çırpın. Hafifçe ılıttığınız sütü ve sıvıyağı ilave edip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

Kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı katıp kaşıkla karıştırın. Tavla zarı formunda doğradığınız erikleri ve unu da ilave edip malzemeleri iyice karıştırın. Normal kek hamurundan daha sert bir hamur elde edeceksiniz.

En az 22-25 santim çapındaki yuvarlak kek kalıbını ya da dikdörtgen ya da kare kalıbı 3 yemek kaşığı sıvıyağla iyice yağlayın. Hamuru kalıba aktarıp önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında en az 40-45 dakika pişirin. Kek çok kabarıp üzerinde çatlaklar oluşabilir. Önemsemeyin, bu kek lezzetli bir kektir. Ilık hale gelince dilimleyerek servise sunun.

İNCİRLİ MUHALLEBİLİ KEK

MALZEME LİSTESİ

Kek için;

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 su bardağı un (kepekli ya da çavdarlı un kullanabilirsiniz)

◊ 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 6-7 adet incir

Muhallebi için;

◊ 1 litre süt

◊ 3 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 4 yemek kaşığı tozşeker

◊ Ayrıca; 1 paket krema (200 gr)

◊ Varsa nohut büyüklüğünde 1 adet damla sakızı

Ayrıca;

◊ 1,5 su bardağı ılık su

◊ 1 yemek kaşığı hazır granül kahve

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

10 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 dakika





Oda sıcaklığında bekleyen yumurtayı derin bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip mikserin yüksek devriyle 5 dakika çırpın. Kabartma tozu ve unu ilave edin.

İncirleri yumuşamaları için bir saat suda bekletin. Ardından küçük parçalar halinde doğrayıp ceviz içiyle birlikte kek karışımına ekleyip kaşıkla karıştırın.

Kek hamurunu, yağlanmış yuvarlak bir borcama ya da servise çıkarabileceğiniz, en az 25-28 santim çapındaki bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında en az 30-35 dakika pişirin. Ilık su, granül kahve ve tozşekeri bir kasede karıştırıp ılık haldeki keki bu karışımla ıslatın.

Kreması için; sütü bir tencereye aktarın. Nişasta, un ve tozşekeri ilave edip tel çırpıcıyla iyice çırpın. Ocağın üzerine alıp kremayı katın ve mikserle 7-8 dakika daha çırpın.

Soğumuş olan kremayı da kekin üzerine sürüp keki bir gece buzdolabında bekletin. Üzerini yeşil fıstık, badem, ceviz içi, renkli şekerlemelerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...