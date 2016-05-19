Kek tarifleri





GÜLSEN’İN FINDIKLI KEKİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet yumurta

◊ 2 su bardağı tozşeker

◊ Yarım su

bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı ılık süt (sıcağa

yakın olmalı)

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu (1 tatlı kaşığı limon suyu)

◊ 3 su bardağı un

◊ 1 su bardağı ince çekilmiş fındık içi,

8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 45 dakika

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve tozşekeri derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika bembeyaz oluncaya kadar çırpın.

Üzerine sıvıyağ, ılık süt, vanilya, kabartma tozu ve limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Unu da kattıktan sonra kısa süre daha çırpmaya devam edin.

Fındığı da ilave edip kaşık ya da spatula yardımıyla iyice karıştırın.

Hamuru 25-30 santim çapındaki yağlanmış kek kalıbına aktarın. Keki birkaç dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 45-50 dakika kadar pişirin.

Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan sokabilirsiniz. Kürdan temiz çıkarsa kek pişmiş demektir.

Keki fırından çıkarıp 10 dakika ılık hale gelmesini bekledikten sonra kalıbından çıkarın ve süsleyerek servise sunun.

KAKAOLU DEMLENMİŞ KEK

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet yumurta

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı

ılık demli çay

◊ 3 tepeleme yemek kaşığı kakao

◊ 1 paket vanilya

◊ Varsa 2-3 yemek kaşığı dolmalık kuşüzümü

◊ 3 su bardağı un

◊ Kabartma tozu

8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 45 dakika

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve tozşekeri bir kaba aktarın. Mikserin yüksek devriyle, en az 5 dakika, bembeyaz oluncaya kadar çırpın.

Sıvıyağı ve ılık demli çayı ekleyin. Kakaoyu ve vanilyayı ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Kuşüzümünü bol suyla yıkayıp süzdükten sonra katın.

Unu da aktarıp mikserle 2-3 dakika daha çırpın.

Son olarak, kabartma tozunu da ilave edip karıştırın.

Varsa muffin kalıplarını yağlayın. Yoksa büyükçe bir kalıbı yağlayıp hamuru kalıba aktarın.

Keki 10 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika pişirip çıkarın.

Soğuyunca servise sunun.

TENCEREDE FİNCAN KEKİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet yumurta

◊ 1,5 çay bardağı tozşeker

◊ 1 çay bardağı ılık süt

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı kakao

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 2 çay bardağı un

◊ Ayrıca 6 adet kahve fincanı (Türk kahvesi fincanının büyük boy olanı)

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtayı, tozşekeri ve ılık sütü derin bir kaba koyun. Mikserin yüksek devriyle 2 dakika kadar çırpın. Kakao, vanilya, kabartma tozu ve unu da ekleyip malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpmaya devam edin. Diğer taraftan, kahve fincanlarının içini iyice yağlayın.Hazırladığınız karışımı fincanların yarısına gelecek şekilde aktarın. İsterseniz fincanların içine kağıt kek kalıplarından da koyabilirsiniz. Hamurla dolu fincanları geniş bir tencereye yerleştirin. Ilık suyu tencerenin kenarından, fincanların yarısına kadar gelecek şekilde aktarın. Orta ısılı ateşte, tenceredeki su kaynayıncaya kadar pişirin. Su kaynamaya başlayınca, tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte, 20 dakika daha pişirin. Tencerenin üzerini cam kapakla kapatırsanız keklerin kabardığını göreceksiniz. 20 dakika pişen kekleri ocaktan alıp kapağını açmadan 15 dakika bekletin. Kapağını açıp fincanları dikkatlice tencereden çıkarın. Ilık hale gelmelerini bekleyip bıçak yardımıyla kenarlarını sıyırarak çıkarın ve servis tabağına ters çevirin. İsterseniz üzerlerini süsleyerek servise sunun. Not: Tencerede buharlaşan su keklerin üzerine damlamasın diye önce kağıt havlu ya da fırın kağıdıyla kapatın. Kapağı daha sonra kapatın.