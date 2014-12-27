KAYMAKLI UN HELVASI

MALZEMELER

* 150 gr tereyağı

* 100 gr taze kaymak

* 2 su bardağı un

* 1 su bardağı toz şeker

* 1,5 su bardağı ılık su

* 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Üzeri için;

* 1 adet portakal kabuğunun rendesi

Yapılışı

Orta boy, yayvan bir teflon tencereye yağı ve taze kaymağı koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ ve kaymak erir erimez unu ekleyin.

Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak unu 20-25 dakika, rengi açık kahverengi oluncaya kadar kavurun.

Bu arada, toz şeker ve suyu küçük bir kâseye koyup şeker eriyene kadar karıştırın.

Şekerli suyu iyice kavrulan unun üzerine aktarın. Bu işlemi yapınca helva boza kıvamına gelir. Yine karıştırmaya devam edin. Helva suyunu 2-3 dakika içinde çekecektir. Hemen ocaktan alıp cevizi ekleyin ve karıştırın. Helvayı yaklaşık 5 dakika dinlendirin.

Helvadan yemek kaşığıyla alıp şekil vererek servis tabağına yerleştirin. Ilık haldeyken üzerine rendelenmiş portakal kabuğu ya da rendelenmiş çikolata serpiştirip servis yapın.

Afiyet olsun...

KAYISILI BAMYA YEMEĞİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ 45 DAKİKA

MALZEMELER

* 500 gr taze bamya

* 7-10 adet kuru kayısı

* 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı (25 gr tereyağı da kullanabilirsiniz.)

* 1 adet tavuk göğüs eti (Sotelik yani tavla zarı formunda doğranmış.)

* 3 diş sarmısak

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 adet orta boy domates

* 4 çay kaşığı domates salçası

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 adet büyük boy limonun suyu (2 çay kaşığı dövülmüş limon tuzu da kullanabilirsiniz* )

YAPILIŞI

Kuru kayısıları yıkayıp her birini dörde böldükten sonra kenarda bekletin.

Kuru soğanları yemeklik incecik doğrayın. Sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin.

Taze bamyaların saplarının sadece ucunu kesip yıkayın. Eğer kuru bamya kullanacaksanız, kaynar suda 5 dakika haşlayıp süzdürün. Böylece tozlu ve kirli suyunu atmış olacaksınız. Dondurulmuş bamyaysa buzunu çözmeden direkt kullanabilirsiniz. Konserve bamya kullanacaksanız sadece suyunu süzdürmeniz yeterli olacaktır.

Diğer taraftan kuşbaşı doğranmış tavuk etlerini, soğan ve sarmısakları orta boy bir tencereye koyup zeytinyağını da ekledikten sonra tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 7-8 dakika kavurun.

Sonra da salçayı ekleyip 1-2 dakika daha karıştırarak kavurun. Soyup tavla zarı formunda dilimlediğiniz domatesleri de katın.

Taze veya konserve bamyaları ilave edip 3-4 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyunu tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi serpiştirip kayısıları ekleyin. Dövülmüş limon tuzunu ya da limon suyunu katın. Yemeği kaynamaya bırakın.

Kaynayan yemeğin altını hafifçe kısıp 25-30 dakika daha pişirin. Etin ve bamyaların iyice yumuşaması gerekir. Ocaktan alın ve sıcak olarak servise sunun.

Afiyet olsun...