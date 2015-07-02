Kaymaklı revani

Malzeme



* 8 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 büyük bardak tozşeker

* 2 büyük bardak irmik

* 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için;

* 3 büyük bardak tozşeker

* 3 büyük bardak su

* 1 yemek kaşığı limon suyu



Yapılışı



Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika çırpın. Üzerine şekeri azar azar ilave ederken çırpmaya devam edin.

İrmik ve kabartma tozunu bir başka derin kapta karıştırıp yumurtalı karışımın üzerine aktarın. Bir kaşık ya da plastik spatula yardımıyla hamuru iyice karıştırın. Boza kıvamındaki hamuru 30-35 santim çapındaki yağlanmış yuvarlak ya da orta boy herhangi bir fırın kalıbına aktarın.

Revaniyi 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 35-40 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirin.

Şerbeti hazırlamak için; tozşeker ve suyu orta boy bir tencereye aktarın. Kısık ateşte, ara sıra karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca limon suyunu ekleyin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın.

Sıcak haldeki kekin üzerine ılık şerbeti gezdirin.

Revaninin şerbeti çekmesi için bekledikten sonra dilimleyerek servise sunun. Üzerine hindistancevizi, kaymak, dondurma, portakal reçeli koyarak ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Köpoğlu mancası



Malzeme



* 6 adet orta boy kemer patlıcan

* 2 adet orta boy domates (isteğe bağlı)

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 1 çay kaşığı tuz

* 4 diş sarımsak

* 2 adet yeşil sivri biber

* Yarım demet maydanoz

Sos için;

* 6 yemek kaşığı ayçiçek yağı

* 1 adet limonun suyu

* 1 çay kaşığı tuz



Yapılışı



Patlıcanları yıkayıp iyice kurulayın. Kömür ya da ocak ateşinde yumuşayıncaya kadar közleyip kabuklarını soyun. (Patlıcanların kabukları kolayca soyuluyorsa pişmiş demektir.)

Derin bir kaba 4 su bardağı su ve 1 adet limonun suyunu aktarıp közlenmiş patlıcanları bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Böylece patlıcanların kararmasını engellemiş olursunuz.

Patlıcanları süzüp keskin bir bıçakla incecik doğradıktan sonra derin bir salata tabağına koyun.

Diğer taraftan, soyduğunuz domatesleri tavla zarı formunda doğrayın. Kuru soğanları incecik yarımaylar halinde doğrayıp tuzla ovarak yumuşattıktan sonra ekleyin. Sarımsakları dövün.

Yeşil biberlerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük doğrayın. Hazırladığınız bu malzemeleri de salata tabağına alın.

Üzerine ayıklayıp incecik doğradığınız maydanozu ekledikten sonra malzemeleri iyice karıştırın.

Tuz, ayçiçek yağı ve limon suyunu bir kasede çatal yardımıyla iyice çırparak tüm malzemenin üzerine aktarın ve iyice karıştırın.

Soğuk soğuk servise sunun. Afiyet olsun...