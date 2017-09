Kaymaklı Güllaç

Malzeme

* 300-400 gr. taze kaymak

* 10-12 adet güllaç yaprağı

* 1,5 kg süt

* 1 çay bardağı gülsuyu

Şurup için;

* 2 su bardağı tozşeker

* 2 su bardağı su



Üzeri için;

* 1 adet nar

* 6 yemek kaşığı ince çekilmiş şamfıstığı ya da ceviz

Yapılışı

Sütü tencereye koyup gül suyunu ilave edin ve kaynatın. Ocaktan alıp parmağınızın dayanacağı kadar ılık hale getirin.

Güllaç yapraklarından birini büyük bir tepsiye serin. Üzerine ılık sütten yarım kepçe kadar dökün.

Güllaç yaprağı yumuşamaya başlayınca ortadan ikiye bölün. Düz kenarına 1-2 yemek kaşığı kaymak koyup rulo şeklinde sarın. Ruloyu, kendi etrafında döndürün.

Rulo yaptığınız güllaç yapraklarını tepsiden alıp şeklini bozmadan servis tabağının ortasından başlayarak yerleştirin. Güllaç yapraklarını sigara böreği gibi de sarabilirsiniz.

Kalan sütü güllacın üzerine aktarıp tepsiyi bir kapakla kapatın. Yaprakların sütü çekmesi için 30 dakika kadar bekleyin.

Diğer taraftan, şurubu hazırlamak için tozşeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Soğuk haldeki şurubu güllacın üzerine aktarın.

Üzerine ince çekilmiş şamfıstığı serpiştirin. Güllacın kenarlarını nar taneleriyle, ortasını vişne reçeliyle süsleyin. 2 saat buzdolabında beklettikten sonra servise sunun.

Not: İsterseniz kaymağı çekilmiş bademle karıştırarak kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun...



Köfteli nar ekşili bamya yahnisi



Malzeme



* 1 kg taze bamya

* 300 gr. az yağlı dana kıyma (Kuzu ya da koyun eti de kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay bardağı sıvıyağ (Kızartmak için)

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 8 diş sarmısak

* 4 su bardağı sıcak su

* 2 çay kaşığı tuz

* 3 yemek kaşığı nar ekşisi (1 adet limonun suyunu da kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı domates salçası



Yapılışı



Köfteleri yapmak için; kıyma, tuz ve karabiberi derin bir kaba koyup iyice yoğurun. Hazırladığınız harçtan kiraz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları avuçlarınız arasında once yuvarlayın, sonra da oval hale getirin.

Sıvıyağı geniş bir teflon tavada kızdırıp köfteleri kızgın yağda, tavayı sallayarak kızartın.

Diğer taraftan, soğanı yemeklik incecik doğrayın. Sarımsakları soyup her birini ortadan ikiye bölün. Taze bamyaların saplarının sadece ucunu kesip yıkayın. (Limon suyu sıkılmış suda en az 30 dakika bekletirseniz bamyalar pişerken dağılmaz.) Eğer kuru bamya kullanacaksanız, kaynar suda tıpkı makarna gibi 10 dakika haşlayıp süzün. Böylece tozlu ve kirli suyunu atmış olacaksınız.

Bir yandan doğranmış soğanları ve sarımsakları orta boy bir tencereye koyup üzerine zeytinyağını ekledikten sonra tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun.

Süzülmüş bamyaları ilave edip karıştırın.

Diğer taraftan, nar ekşisi, salça ve sıcak suyu bir kasede çırpın. Sosu bamyaların üzerine ilave edip karışmaya devam edin.

Yemek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve bamyalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Bamyalar yumuşayınca tuzu katıp köfteleri ekleyin ve karıştırın.

Kısık ateşte 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bamyayı ayıklayıp yıkadıktan sonra kağıt havlu üzerinde bir gece bekletin. Eğer güneş varsa 2-3 saat güneşte bekletin. Sevgili Cemile Behram’ın önerisidir.

Afiyet olsun...

