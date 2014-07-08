KAYINVALİDEMİN BUĞDAY ÇORBASI

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 55 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 2 su bardağı aşurelik buğday (Dövme ya da gendime diye de adlandırılır.)

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 500 gr süzme yoğurt (Normal yoğurt da kullanabilirsiniz.)

* 2 tepeleme yemek kaşığı un

* 2 adet yumurta

* 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 su bardağı konserve nohut (Haşlanıp soyulmuş nohut da kullanabilirsiniz.)

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 yemek kaşığı kuru nane ve kuru fesleğen (Kuru reyhan da kullanabilirsiniz.)

YAPILIŞI

Buğdayı yıkayıp bir gece önceden bol suyla ıslanmaya bırakın.

Ertesi sabah yıkayıp süzdüğünüz buğdayı orta boy bir tencereye aktardıktan sonra üzerine 12 su bardağı su ekleyerek buğday iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Bu işlemi düdüklü tencerede çok daha hızlı yapabilirsiniz.

Haşlanan buğdayı, suyuyla birlikte bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, yoğurt, un ve yumurtayı derin bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

Yoğurtlu karışımı ılık hale gelen buğdayın üzerine aktarıp karıştırın. Konserve nohudu da (mutlaka kabuklarını soyun) ekleyin.

Diğer taraftan, soğanı yemeklik incecik doğrayın. Soğanı ve yağı geniş bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak soğan yumuşayıp sararıncaya kadar, 1-2 dakika kavurun.

Salçayı ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra hazırladığınız yoğurtlu karışımı da tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Çorbanın kıvamının katı bir yayla çorba gibi olması gerekir. (Bu kıvamı tutturmak için gerekirse sıcak su ekleyebilirsiniz.)

Çorba kaynamaya başlayınca tuz, karabiber, nane ve fesleğeni de katıp ocağın altını kısın.

Kısık ateşte 5 dakika daha pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Not: Bu çorbaya haşlanmış kuru fasulye ya da barbunya da katabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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