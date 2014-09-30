Kavurmalı bulgur pilavı

Malzemeler

* 200-250 gr kavurma (kavrulmuş et de kullanabilirsiniz)

* 25 gr tereyağı

* 3 adet orta boy kuru soğan

* 2 su bardağı pilavlık bulgur

* 3 su bardağı sıcak su

* Yarım çay kaşığı tuz

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı

İncecik yarımaylar halinde doğradığınız soğanları orta boy bir tencerede, sararıncaya kadar, 5 dakika kavurun.

Kavurmayı da ekleyip kavurmanın yağlı ve etli kısımlarını parçalayın ve karıştırmaya devam edin.

2-3 dakika daha pişirdikten sonra bulguru ekleyin. Suyu, tuzu ve biberleri ilave edip kaynamaya bırakın.

Pilav suyunu çekince altını kısın. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp demlenmeye bırakın.

15-20 dakika kadar demlenen pilavı servise sunmadan önce bir kaşıkla karıştırın ve sıcak olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

Kayısılı tart

MALZEMELER

Tart hamuru için:

* 125 gr bitkisel margarin

* 2 çorba kaşığı yoğurt

* 1 paket kabartma tozu

* 1 adet yumurta

* 12 tepeleme çorba kaşığı un

* 1 çay kaşığı ucu tuz

Üzeri için:

* 1 su bardağı kayısı reçeli

* 1 su bardağı hazır süt kreması

* Yarım su bardağı pudraşekeri

YAPILIŞI

Tartı hazırlamak için; oda ısısında bekletilmiş margarin, yoğurt, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyip yoğurun. Pütürsüz ve kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın. Üzerini temiz bir mutfak bezi ile örtüp 20 dakika bekletin.

Hamuru un serpilmiş tezgaha alıp merdane ile yarım santim kalınlığında açın. Tart kalıbını ya da 28-30 santim büyüklüğündeki borcamı yağlayıp hamuru kalıbın dibine ve kenarlarına elinizle bastırarak yayın. Kenarlarını kesip düzeltin. Artan hamuru tekrar yoğurup merdane ile inceltin. Sonra da bu hamurdan yaprak ve gül motifli hamurlar hazırlayın.

Kalıptaki hamurun üzerini yaprak motifli hamurlarla süsleyip ortasına gül motifli hamuru yerleştirin. 10 dakika önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırına verip 30-35 dakika kadar pişirin.

Tartı fırından çıkarın. Sıcak tartın boş kalan kısımlarına kremayı döküp birkaç dakika bekleyin. Kayısı reçelinin tanelerini ilave edip servis tabağına alın. Ilık olarak servis yapın. İsterseniz üzerine pudraşekeri serpiştirin.

Afiyet olsun...