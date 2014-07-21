Kavurma eriştesi pilavı

MALZEMELER

* 1 su bardağı pirinç

* 3 su bardağı dolusu erişte

(evde kesilmiş ya da hazır erişte kullanabilirsiniz)

* 2 çay kaşığı tuz

* 50 gr tereyağı

YAPILIŞI

Bir tencereye 10 su bardağı su ve 2 çay kaşığı tuz koyup kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edin. Arada sırada karıştırarak pirinçler uzayıp hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

Erişteyi de tencereye aktarıp arada sırada karıştırarak 8-10 dakika haşlayın. (Eğer ev eriştesi kullanacaksanız 3-4 dakika pişmesi yeterli olacaktır.) Pişen pirinçli erişteyi ocaktan alıp süzün.

Yağı bir tavada hafifçe kızdırın.

Pirinçli erişteyi bir servis tabağına alıp üzerine kızgın yağı gezdirin. Sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bu pilava bazen tozşeker de eklenip tatlı olarak ikram edilir. Bazı yörelerde ise nohut eklenir.



Kayısı pelteli kup

Malzeme listesi

* 10-12 adet kepekli, çavdarlı bisküvi

* Yarım su bardağı çekilmiş fındık

Üzerinin kreması için;

* 1 paket vanilyalı puding

* 3 su bardağı hazır kayısı suyu

* 1 paket vanilyalı puding

* 3 su bardağı süt

YAPILIŞI

6 ya da 8 adet kup bardağını hazır edin. Bisküvileri iri parçalar halinde kırıp kup bardaklarının altına koyarak paylaştırın. Üzerlerine fındıkları serpiştirin.

Üzerinin kreması için; iki ayrı tencerenin birine vanilyalı pudingi ve kayısı suyunu, diğerine diğer vanilyalı pudingi ve sütü koyun. İki karışımı da kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Biri kayısı renkli, diğeri beyaz renkli iki puding kaynamaya başlayınca ocaktan alın.

Karıştırarak beyaz pudingi bisküvilerin üzerine aktararak paylaştırdıktan sonra üzerini kaşığın tersiyle düzeltin. Buzdolabına koyup 15 dakika bekleterek soğumasını sağlayın.

Kupları buzdolabından tekrar çıkarıp üzerine kayısılı pudingi gezdirin Buzdolabında en az 2-3 saat ya da bir gece beklettikten sonra çıkarıp servise sunun. Üzerini beze, fıstık, bademle süsleyebilirsiniz.