Malzeme listesi

Hamur için:

* 4 su bardağı un

* 1 tatlı kaşığı tuz

* Alabildiği kadar su

İç malzemesi için;

* 250 gr. tereyağı

Hamuru için, un ve tuzu derin bir yoğurma kabına koyup karıştırın. Suyu azar azar ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 30-40 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte yumurta kadar parçalara, bezelere ayırın.

Bezeleri hazır yufka kalınlığında ve büyüklüğünde açın (en az 40 santim çapında olmalı). Diğer taraftan, yağı bir tavada eritip ocaktan alın. Ilık hale gelen yağı yufkaların üzerine kaşıkla gezdirerek paylaştırın.

Yufkaları ikiye katlayıp yarımay haline getirin ve tekrar yağladıktan sonra uzun kenarlarından başlayarak rulo yapın. Sonra da bu ruloları kendi eksenleri etrafında çevirip kıvırarak gül şekli verin.

Böylece gül şeklinde yuvarlak hamurlar elde etmiş olacaksınız. Hamurları buzdolabında 30-40 dakika kadar bekletip çıkarın. Hamurları merdane yardımıyla yarım santim kalığında ve 20 santim çapında tekrar açın.

Teflon tavayı orta ısılı ateşte kızdırın. Açtığınız katmerleri yağsız tavada ve kısık ateşte, önlü arkalı pişirin. Yanında herhangi bir kahvaltılık malzemeyle birlikte sıcak sıcak servise sunun.

İsterseniz tavayı her seferinde fındık kadar tereyağıyla yağlayın. Afiyet olsun...

Kıymalı fırın patlıcan

Kıymayı orta boy bir teflon tavada sürekli karıştırarak 1-2 dakika, hafifçe kahverengileşinceye kadar kavurun. Üzerine doğradığınız soğanları ekleyip 5-6 dakika kavurun.

Tuz ve karabiberi serpip incecik doğradığınız maydanozu da ilave ettikten sonra 3 dakika daha sık sık karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Patlıcanları fırının ızgara teline yerleştirip teli ızgaraya en yakın rafa koyun. 200 dereceye ayarladığınız ızgarada patlıcanları çevire çevire pişirin. Sonra kabuklarını soyun ve dilimleyip kenarda bekletin. Beşamel sosu için, sıvıyağ ve unu bir tencereye aktarıp kısık ateşin üzerinde 2-3 dakika kavurun. Rengi hafifçe sararan unun üzerine sütü ilave edip karıştırın. Kaynamaya başlayan sosu ocaktan alın. Üzerine muskatı ekleyip tekrar karıştırın.

Sıcak haldeki beşamel sosun üzerine patlıcanı ve kıymayı ekleyip karıştırın. Tuzunu ve biberini kontrol edip orta boy dikdörtgen ya da kare bir borcama aktarın. Üzerini kaşığın tersiyle düzeltip rendelenmiş peyniri serpiştirin.

Yemeği, 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirip çıkarın. Sıcak haldeyken kaşıkla servise sunun.

Malzemeler

* 5 adet orta boy kemer patlıcan (İnce uzun patlıcan)

* 250-300 gr. az yağlı dana kıyma

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 1 demet maydanoz

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Beşamel sos için:

* 3 yemek

kaşığı sıvı yağ

* 2 yemek

kaşığı dolusu un

* 4 su bardağı süt

* Varsa 1 çay

kaşığı toz muskat

* Yarım su bardağı dolusu rendelenmiş taze kaşar peyniri