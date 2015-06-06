Katıklı börek (Antakya)

MALZEMELER

* 4 adet hazır yufka

* 4 demet ıspanak

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 su bardağı lor peyniri

* 1 su bardağı süzme yoğurt

* 2 yemek kaşığı biber salçası

* 1 çay bardağı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Ispanağı yıkayıp ince ince doğrayın. Kuru soğanı da soyup incecik doğrayın.

Salça, süzme yoğurt, zeytinyağı, tuz ve karabiberi derin bir kapta karıştırıp köfte gibi yoğurun.

Yufkalardan birini tezgaha yayın. Hazırladığınız harcın dörtte birini yufkanın üzerine yayın. Yufkayı dörde katlayarak muska şekli verin. Kolay pişmesi için böreği dört parçaya kesin. Kalan üç yufkaya da aynı işlemleri uygulayın.

Teflon tavayı fırçayla yağlayın. Börekleri tavada önlü arkalı pişirin. İsterseniz sıcakken üzerlerine bir parça tereyağı sürerek servise sunabilirsiniz.

Böreği başka bir şekilde de yapabilirsiniz. Yufkaları tezgaha yayıp üzerlerine harcı sürün. Dört parmak eninde katlaya katlaya en uç noktaya kadar devam edin. Keskin bir bıçakla yine dört parmak eninde verevine dilimleyin. Börekleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun...