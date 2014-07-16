KAŞIK HELVASI (KASTAMONU)



MALZEME LİSTESİ

* 4 su bardağı un

* 250 gr tereyağı (Margarin de kullanabilirsiniz.)

* 2 su bardağı pudraşekeri

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi (2-3 yemek kaşığı dolmalık fıstık da kullanabilirsiniz.)

YAPILIŞI

Yağı geniş bir teflon tencereye ya da wok tavasına koyup eritin. Yağ erir erimez unu katıp orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak unun kokusu gidip sararıncaya kadar, en az 15-20 dakika kavurun.

Ocaktan alıp henüz sıcak haldeyken pudraşekerini ekledikten sonra iyice karıştırın.

Helvayı sade olarak ikram edebileceğiniz gibi ceviz içi katarak da servise sunabilirsiniz.

Şeker ilave edilince helva un gibi dağılır. Helvayı şekillendirmek için, kaşığı helvanın içine batırmanız ve parçaları kaşıkla çıkarmanız gerekir. Benim gibi yapıp helvanın hafifçe ılık hale gelmesini bekleyebilir ve elinizle şekil verebilirsiniz.

İsterseniz helvayı bastırarak cam bir kaba yerleştirebilir sonra da bıçakla kesebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Resimaltı:

Fotoğraf çekimi sırasında çekim ekibiyle iddialaştık ve ceviz yerine fıstık koymayı denedik. Ancak oybirliğiyle orijinal tarifte kullanılan cevizin bu tatlıya daha çok yakıştığına karar verdik.