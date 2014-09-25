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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kaşarlı Manyas böreği

25 Eylül 2014

25-30 santim çapındaki yuvarlak cam fırın tepsisini fındık büyüklüğündeki bitkisel margarinle iyice yağlayın ve bir kenarda bekletin.

MALZEME LİSTESİ

YAPILIŞI
25-30 santim çapındaki yuvarlak cam fırın tepsisini fındık büyüklüğündeki bitkisel margarinle iyice yağlayın ve bir kenarda bekletin.
Yufkalardan birini tepsiye buruşturarak yerleştirin.
Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba kırıp, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Üzerine eritilip ılıtılmış margarini, sıvıyağı ve suyu ekleyip kabartma tozunu kattıktan sonra iyice karıştırın. (İsterseniz 3 su bardağı su yerine 1 su bardağı soda ve 2 su bardağı su da katabilirsiniz)
Hazırladığınız sosun üçte birini kaşıkla yufkanın üzerine gezdirin. Üzerine ikinci yufkayı buruşturarak serip sosun üçte birini gezdirin.
Son yufkayı da serip sosun kalanını üzerine gezdirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip bıçağın ucuyla böreği dilimlermiş gibi kesin.
5 dakika önceden 200 dereceye ve alt- üst konuma ayarladığınız fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcak sıcak ve dilimleyerek servise sunun.
Afiyet olsun...

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