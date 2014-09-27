Karnabaharlı çullama köfte

MALZEMELER

* 400 gr az yağlı dana kıyma

* 1 su bardağı pirinç (kırık ve tombul pirinç kullanmanızı öneririm)

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 250 gr haşlanmış karnabahar (saplarından ayrılmış çiçek kısımları kullanılır)

* Yarım demet maydanoz

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon yenibahar



Haşlamak için;

* 8 su bardağı su

* 2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için;

* Yarım su bardağı un

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Haşlanmış karnabaharın sadece çiçek kısımlarını alıp saplarını başka bir yemekte kullanmak üzere ayırın. Çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

Pirinci yıkayıp küçük bir tencereye aktarın. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip orta ısılı ateşte haşlayın. Kaynadıktan 10 dakika sonra, hafifçe haşlanmış olan pirinci ocaktan alın. Suyunu süzüp soğuması için bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, az yağlı kıymayı derin bir kaba koyun. Üzerine yemeklik incecik doğradığınız soğanı ve püre haline getirdiğiniz karnabaharı ilave edin.

Maydanozu ayıkladıktan sonra incecik doğrayarak kıymaya katın. Tuz, karabiber, kimyon ve varsa yenibaharı da ilave edin.

Son olarak, soğuyan pirinci kıymaya ilave edip yoğurmaya başlayın. (Eğer pişmiş pilavınız varsa pilavdan 1 su bardağı kadar kullanabilirsiniz.)

Diğer taraftan, kızartma sosunu hazırlamak için; yarım su bardağı unu derin bir kaseye koyup üzerine yumurtaları kırın. Çatal ya da tel çrpıcı yardımıyla iyice çırpıp boza kıvamına getirin.

İyice yoğurduğunuz köfte harcından pinpon topu büyüklüğünde parçalar kopararak avuçlarınız arasında yassı hale getirip oval köfteler hazırlayın.

Diğer taraftan 8 su bardağı suyu geniş bir tencereye aktarıp kaynatın. Hazırladığınız köfteleri suya atıp çevirerek 5 dakika kadar haşlayın. Köfteleri bir el kevgiri yardımıyla süzerek sudan alıp tabakta biriktirin.

Sıvıyağı derin bir tavaya aktarıp (wok tavası kullanmanızı öneririm) orta ısılı ateşte kızdırın.

Haşlanmış köfteleri hazırladığınız yumurtalı sosa bulayıp kızgın yağa bırakın. Yumurtanın etkisiyle yağ köpüklenecektir.

Köfteleri önlü arkalı ikişer dakika kızartıp üzerine kağıt havlu serilmiş tabağa alın. Böylece fazla yağını aldığınız köfteleri ılık ya da soğuk olarak servise sunun. Bu köfteler kızardıktan sonra buzdolabında 2-3 gün saklanabilir.

Eğer köfteyi sıcak yemeyi seviyorsanız, fırın kabına yerleştirip fırında ısıtarak servise sunun. Yanında bol salatayla ikram edin.

Afiyet olsun...