Karışık otlu kişloren

Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı, yoğurdu ve yumurta sarısını ilave edip yoğurmaya başlayın.

Malzemeleri birbirine iyice karışıncaya kadar yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında olan ve ele yapışmayan hamuru toplayıp üzerini hafif nemli bir mutfak peçetesiyle örterek oda sıcaklığında 20-30 dakika bekletin.

Üzeri için sütü orta boy bir kâseye koyun. Bir taraftan tel çırpıcıyla çırparken bir taraftan da yumurtaları ve unu ekleyin. Rendelenmiş peyniri de katıp karıştırın.

Tuz ve karabiberi serptikten sonra tekrar karıştırıp bir kenarda bekletin.

Ispanak ve pazı yapraklarını yıkayıp süzün. İncecik doğrayarak geniş ve derin bir kaseye koyun.

Yeşil soğan, taze nane, dereotu ve maydanozu da ayıklayıp incecik doğrayarak aynı kaba ilave edin.

Tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyip elinizle tıpkı hamur gibi yoğurarak sebzeleri yumuşatın.

Sebzeleri yumurtalı sütlü karışımın içine aktarıp çatalla karıştırın.

Dinlenen kişloren hamurunu 25-30 santim çapındaki büyük boy ve yağlanmış bir tart kalıbına kenarlarını 2-3 santim yükselterek yayın.

Hamuru çatalın ucuyla 4-5 yerinden delin.

Hazırladığınız sebzeli kremalı karışımı hamurun üzerine aktarın.

Kişloreni 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 40-45 dakika pişirip çıkarın.

Dilimleyin ve sıcak sıcak servise sunun.

Not: İsterseniz 8-10 yaprak ebegümeci, ısırgan otu, kuzu kulağı gibi yabani otlar da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

Hamuru için;

- 250 gr bitkisel margarin

(Yumuşamış olmalı.)

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 1 adet yumurtanın sarısı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- 4 su bardağı un

Kremalı karışım için;

- 15-20 yaprak ıspanak

- 8-10 yaprak pazı

- 1 adet yeşil taze soğan

- 1 demet taze nane

- 1 demet dereotu

- 1 demet maydanoz

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

- 2 su bardağı süt

- 1 tepeleme

yemek kaşığı un

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri