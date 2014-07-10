Karışık fasulye salatası

KARIŞIK FASULYE SALATASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEMELER

* 1 su bardağı kuru fasulye (Kırmızı ya da beyaz fasulye kullanabilirsiniz.)

* 250 gr taze yeşil fasulye

* 3 adet orta boy salatalık turşusu

* 2 adet orta boy kuru soğan

Sos için;

* 2 yemek kaşığı sirke

* 1 adet limonun suyu

* 6 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi akşamdan ıslatıp ertesi gün haşlayın. Taze fasulyeyi ayıklayıp ortadan ikiye bölün ve haşlayın. Kuru ve yeşil fasulyeyi bir kapta karıştırın.

Turşuyu ince ince doğrayın. İncecik doğradığınız soğanlarla birlikte fasulyenin olduğu kaba aktarın.

Sos için; sirke, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu bir kâseye aktarıp çatalla çırpın.

Hazırladığınız bu sosu fasulye salatasının üzerine gezdirip karıştırın. Soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun...

KAKAOLU CEVİZLİ ŞEKERPARE

Malzemeler:

* 125 gr bitkisel margarin (Yumuşamış olmalı.)

* 1 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

* 1 paket kabartma tozu

* 1 yemek kaşığı pudra şekeri

* 2 yemek kaşığı irmik

* 2 su bardağı un

* 1 yemek kaşığı kakao

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan çekilmiş ceviz içi

* Ayrıca 1 su bardağı bütün ceviz içi

Şurubu için;

* 3 su bardağı toz şeker

* 3 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Oda sıcaklığında beklemiş yumuşak margarini derin bir kaba aktarın. (Ya da sıvı haldeki bitkisel margarini kullanın.) Üzerine pudra şekeri ve yumurtayı ekleyip elinizle karıştırın.

Bir başka kapta un, irmik, kakao, çekilmiş ceviz içi ve kabartma tozunu karıştırıp yumurtaların üzerine ilave ederek iyice yoğurun. Elinize yapışmayan ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmelisiniz.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Hamurların ortasına parmağınızla hafifçe bastırarak çukurlaştırın. Bu çukurlara yarım cevizleri yerleştirin. Hamurların üzerine fırça yardımıyla yumurta akını sürün.

Yağlanmış fırın tepsisine ya da fırın kâğıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Yaklaşık 5 dakika önceden ısıtılmış, alt-üst konuma ve 200 dereceye ayarlanmış fırında, üzerleri iyice sararıncaya kadar 25 dakika kadar pişirin.

Diğer taraftan kaynar su ve toz şekeri derin bir kapta, şeker iyice eriyinceye kadar çatalla karıştırın. Ilık şurubu, fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine gezdirin.

Tatlının şurubu iyice çekmesi için 15 dakika bekleyin. Servis tabağına dizip ılık ya da soğuk olarak servise sunun.

Not: İsterseniz şekerpare hamuruna 1 yemek kaşığı hindistancevizi de katabilirsiniz.

Afiyet olsun...