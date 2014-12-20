Karidesli safranlı çilav

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 200-300 gr dondurulmuş karides (taze kabuklu karides de kullanabilirsiniz)

* 2 su bardağı çilav (İran pirinci de denilen ince uzun pirinç)

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 2 çay kaşığı dolusu safran (sarı, kırmızı, renkli ve mısır püskülü şeklinde)

* 2 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Pirinci, kaynayan bol tuzlu suda tıpkı makarna gibi 10 dakika haşlayıp süzün.

Kabuklu taze karides kullanacaksanız; bol tuzlu suda haşlayıp kabuklarını soyun. (Dondurulmuş karides kullanacaksanız önceden hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Hatta dondurulmuş karideslerin buzunu bile çözmenize gerek yok.)

Tereyağını orta boy teflon bir tencerede eritip safranı hemen serpin. Tahta bir kaşıkla karıştırın. Safranın renginin yağa geçtiğini gördüğünüz anda haşlayıp kabuklarını soyduğunuz karidesleri (ya da dondurulmuş karidesleri) tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak birkaç dakika kızartın.

Üzerine haşlayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip tuz ve kırmızı toz biberi ekledikten sonra, 1 su bardağı sıcak suyu da tencereye aktarın.

Ocağın altını iyice kısıp tencerenin kapağını kapatın ve pilavı kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 20 dakika dinlendirip karıştırarak servis yapın.

Afiyet olsun...

Kabaklı kereviz salatası

MALZEME LİSTESİ

* 3 adet orta boy kereviz

* 2 adet orta boy kabak

* Yarım adet orta boy havuç

* 1 adet limonun suyu

Sos için;

* 3-4 yemek kaşığı dolusu mayonez

* 1 su bardağı tatlı yoğurt (2-3 yemek kaşığı fazlası olabilir)

* 2 çay kaşığı tuz

* 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* 3 çay kaşığı tatlı hardal

YAPILIŞI

Kereviz çok çabuk kararan bir sebze olduğu için önce kabak ve havucun kabuklarını soyun. Soyduğunuz kabak ve havucu derin ve geniş bir kabın içine rendeleyin. Sonra da kerevizleri soyup rendeleyerek kabak ve havucun olduğu kaba aktarın. Sebzeleri iyice karıştırıp üzerlerine limon suyunu gezdirin.

Diğer taraftan, sos için; mayonez ve yoğurdu başka bir derin kaba koyun. Tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla çırparken tuzu ve hardalı ilave edin.

Sosu iyice çırpıp rendelenmiş sebzelerin üzerine aktarın. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Isterseniz taze nane yaprağı, maydanoz ya da dereotuyla süsleyin. Soğuk olarak servise sunun.

Afiyet olsun...