KARİDESLİ PATLICANLI BULGUR PİLAVI

8 Kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 45 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 2 su bardağı pilavlık bulgur

* 2 su bardağı dolusu dondurulmuş minik karides (150 gr ayıklanmış taze karides de kullanabilirsiniz.)

* 25 gr tereyağı (5 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz.)

* 5 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

* 1 yemek kaşığı domates salçası (Yarı yarıya biber salçası da kullanabilirsiniz.)

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 adet yeşil sivribiber

* 1 adet orta boy uzun patlıcan (kemer patlıcan)

* 2 adet orta boy domates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber

* Yarım demet maydanoz

* Yarım demet dereotu



YAPILIŞI

Soğanı soyup incecik doğrayın. Sivribiberlerin saplarını kesip ince halkalar halinde dilimleyin. Patlıcanı alacalı formda soyup uzunlamasına dörde böldükten sonra tavla zarı formunda doğrayın ve acı suyunun çıkması için bol tuzlu suda bekletin. Domatesleri soyup tavla zarı formunda dilimleyin.

Yağı geniş bir pilav tenceresinde kızdırın. Soğanı ve sivribiberi tencereye koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 1-2 dakika kadar kavurun. Patlıcanı ve karidesleri katıp 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Salçayı ve domatesi katıp yıkayıp süzdüğünüz bulguru ilave ettikten sonra karıştırarak 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Sıcak su, tuz, karabiber ve kırmızı tozbiberi de ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte, arada sırada karıştırarak bulgur suyunu iyice çekinceye kadar pişirin.

Suyunu iyice çeken pilavı ocaktan alıp üzerine dereotu ve maydanozu serpiştirin. Tekrar karıştırıp tencerenin kapağını kapayın ve yemeği 15 dakika kadar dinlendirin. Sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bu pilava iç midye, dondurulmuş kalamar, parmak şeklinde doğranmış 100 gr levrek (somon ya da fener balığı da kullanabilirsiniz) ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...

İSKANDİNAVYA BİSKÜVİSİ

MALZEME LİSTESİ

* 125 gr tereyağı (Oda sıcaklığında yumuşamış olmalı.)

* 1 adet yumurta

* 2 çay bardağı pudraşekeri

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* Aldığı kadar un



YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, yumurta, pudraşekeri ve sıvıyağı derin bir cam kaba aktarıp yoğurmaya başlayın.

Kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar ilave edip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Kulak memesi yumuşaklığında olan ve ele yapışmayan hamuru iki eşit parçaya bölün.

Mutfak tezgahına 1 yemek kaşığı kadar un serpin. Hamur parçalarından birini unlu tezgahın üzerinde, merdaneyle yarım santim kalınlığında açın. Hamurdan, şekilli kurabiye kalıplarıyla parçalar çıkarın. Diğer hamura da aynı işlemleri uygulayın.

Fırın tepsisine fırın kağıdı yayın. Şekilli kurabiyeleri aralıklı olarak tepsiye yerleştirin.

Fırını 5 dakika önceden ısıtıp 160 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayın.

Bisküvileri sıcak fırında kenarları hafif kahverengi oluncaya kadar, 15-18 dakika pişirip çıkarın. Soğuyunca servise sunun.

Afiyet olsun...