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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

KARİDESLİ PATATES SALATASI

30 Ağustos 2014

Öncelikle patatesleri iyice yıkayarak bir tencereye koyun, üzerine çıkacak kadar su ilave ederek haşlanmaya bırakın.

8 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA
Malzeme listesi
* 5 adet orta boy patates
* 1 adet orta boy kuru soğan
* 1 su bardağı minik karides (Haşlanmış veya dondurulmuş.)
* 1 demet maydanoz
Sos için;
* 1 çay bardağı sızma zeytinyağı
* 1 adet limonun suyu
* 1 yemek kaşığı sirke (İsteğe bağlı)
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 1 çay kaşığı toz şeker
* 1 çay kaşığı hardal
Yapılışı
Öncelikle patatesleri iyice yıkayarak bir tencereye koyun, üzerine çıkacak kadar su ilave ederek haşlanmaya bırakın.
Süzüp kabuklarını soyduktan sonra, kuşbaşı et formunda doğrayın.
Yarımay şeklinde doğradığınız soğanı, patatesi ve haşlanmış karidesleri derin bir kapta karıştırıp servis tabağına yerleştirin.
Maydanozları da ayıklayıp ince ince kıydıktan sonra, patatesli karışımın üzerine serpiştirin.
Sos için zeytinyağını, limon suyu veya sirkeyi, tuz, karabiber, toz şeker ve hardalı küçük bir tasta çatal yardımıyla iyice çırpın.
Varsa yarım çay bardağı tavuk suyu da ilave edin. Tavuk suyu bu sosa çok yakışır.
Son olarak, hazırladığınız sosu salata malzemelerinin üzerinde gezdirip iyice harmanlayın.
5 dakika kadar sosun malzemeye karışmasını bekledikten sonra, zeytinle süsleyerek servise sunun.
Afiyet olsun...

KAVURMA ERİŞTESİ PİLAVI
MALZEMELER
* 1 su bardağı pirinç
* 3 su bardağı dolusu erişte (Evde kesilmiş ya da hazır erişte kullanabilirsiniz.)
* 2 çay kaşığı tuz
* 50 gr tereyağı
YAPILIŞI
Bir tencereye 10 su bardağı su ve 2 çay kaşığı tuz koyup kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edin. Arada sırada karıştırarak pirinçler uzayıp hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.
Erişteyi de tencereye aktarıp arada sırada karıştırarak 8-10 dakika haşlayın. (Eğer ev eriştesi kullanacaksanız 3-4 dakika pişmesi yeterli olacaktır.) Pişen pirinçli erişteyi ocaktan alıp süzün.
Yağı bir tavada hafifçe kızdırın. Pirinçli erişteyi bir servis tabağına alıp üzerine kızgın yağı gezdirin. Sıcak sıcak servise sunun.
Not: Bu pilava bazen toz şeker de eklenip tatlı olarak ikram edilir. Bazı yörelerde ise nohut eklenir.
Afiyet olsun...

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