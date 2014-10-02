Karidesli maydanoz salatası

4kişilik

Hazırlama süresi 15 dakika

Pişirme süresi 5 dakika

Malzeme listesi

200 gr dondurulmuş karides (soyulmuş minik karides)

2 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Sos için;

2 adet limonun suyu

Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sızma zeytinyağı

3 diş sarmısak

1 çay kaşığı tuz, karabiber

Dondurulmuş karidesleri kaynayan bol tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayıp süzün. Maydanozu ayıklayıp yarım santim kalınlığında doğradıktan sonra derin bir kaba aktarın. Tuzu serpiştirdikten sonra, üzerine süzdüğünüz karidesleri aktarın ve kenarda bekletin.

Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; limon suyu ve sızma zeytinyağını bir kaseye aktarıp çatalla çırpın. Tuz ve karabiberi serpip dövülmüş sarmısakları ilave edin. Tüm malzemeleri iyice çırpıp karıştırdıktan sonra karidesli malzemenin üzerine gezdirin. Salatanın sosu çekmesi için 5-10 dakika bekleyip karıştırın ve servise sunun. Afiyet olsun...