Dondurulmuş karidesleri kaynayan bol tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayıp süzün.
Karidesli maydanoz salatası
4kişilik
Hazırlama süresi 15 dakika
Pişirme süresi 5 dakika
Malzeme listesi
200 gr dondurulmuş karides (soyulmuş minik karides)
2 demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz
Sos için;
2 adet limonun suyu
Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sızma zeytinyağı
3 diş sarmısak
1 çay kaşığı tuz, karabiber
Dondurulmuş karidesleri kaynayan bol tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayıp süzün. Maydanozu ayıklayıp yarım santim kalınlığında doğradıktan sonra derin bir kaba aktarın. Tuzu serpiştirdikten sonra, üzerine süzdüğünüz karidesleri aktarın ve kenarda bekletin.
Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; limon suyu ve sızma zeytinyağını bir kaseye aktarıp çatalla çırpın. Tuz ve karabiberi serpip dövülmüş sarmısakları ilave edin. Tüm malzemeleri iyice çırpıp karıştırdıktan sonra karidesli malzemenin üzerine gezdirin. Salatanın sosu çekmesi için 5-10 dakika bekleyip karıştırın ve servise sunun. Afiyet olsun...
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