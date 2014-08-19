KARİDESLİ İSPANYOL PİLAVI

MALZEMELER

* 2 su bardağı lüks baldo pirinç

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 diş sarmısak

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1 adet ince uzun havuç

* 3 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

* 150-200 gr dondurulmuş karides

* 1 adet limon kabuğunun rendesi

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Varsa 1 çay kaşığı Hint safranı, yarım çay kaşığı toz köri

* 1 demet dereotu

YAPILIŞI

Pirinci bol miktardaki sıcak tuzlu suda en az 40 dakika bekletin. Soğanı incecik yemeklik, sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Havucu kazıyıp rendeleyin.

Zeytinyağını pilav tenceresinde kızdırıp soğan ve sarmısağı tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2 dakika kadar kavurun. Havucu ilave edip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra pilav tenceresine aktarın, dondurulmuş karidesleri de ilave edin. Malzemeleri 4-5 dakika daha kavurduktan sonra tuz, karabiber, rendelenmiş limon kabuğu, varsa Hint safranı (zerdeçal) ve köriyi ekleyip bir iki kez daha karıştırın.

Sıcak et ya da tavuk suyunu tencereye aktarın, bir kez daha karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı, orta ısılı ateşte, suyunu çekinceye kadar pişirin. Suyunu iyice çekince altını kısıp 5 dakika daha pişirin.

Pilavı ocaktan alıp kapağı kapalı vaziyette 30 dakika dinlendirin. İncecik kıyılmış dereotuyla karıştırıp servise sunun.

KAYISILI KARAMAN KURABİYESİ

Malzeme listesi

2 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı bitkisel margarin (Eritilip ılıtılmış.)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı toz tarçın

5-6 adet kuru kayısı

2-3 yemek kaşığı kuşüzümü

Yaklaşık 5 su bardağı un

Yumurtaları derin bir yoğurma kabına kırıp üzerine toz şeker, yoğurt, süt ve eritilip ılıtılmış margarini ekleyin. Kabartma tozu ve tarçını ilave edin.

Kayısıları neredeyse püre elde edecek şekilde doğrayıp karışıma katın. Kuşüzümü ve unu da ekleyip kulak memesinden daha yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan büyük erik büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları isterseniz yuvarlayın, isterseniz çatal kurabiye şekline getirin.

Kurabiyeleri fırın kâğıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirip 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirip çıkarınn. Ilık ya da soğuk olarak servise sunun.

Not: İsterseniz kurabiyeleri fırına vermeden üzerlerine pekmez sürebilirsiniz.