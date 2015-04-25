KARBONATLI KÖFTE

MALZEMELER



* 250 gr dana döş kıyma

* 250 gr kuzu but kıyma

* 1 su bardağı bayat ekmek içi

* 1 adet küçük boy kuru soğan

* 1 çay kaşığı karbonat

* Yarım limonun suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon, yenibahar

Kızartmak için;

* Sıvıyağ



YAPILIŞI



Kıymaları derin bir kaba koyun.

Soğanı çok küçük doğrayıp ekmek içiyle birlikte kıymanın üzerine ilave edin.

Limon suyunu karbonatn üzerine döküp malzemelere ekleyin. Baharatları katıp harcı yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuçlarınız arasında yuvarlayın ve hafif yassı hale getirin.

Köfteleri kızgın yağda kızartıp sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

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