Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>KARBONATLI KÖFTE
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

KARBONATLI KÖFTE

25 Nisan 2015

Kıymaları derin bir kaba koyun.

MALZEMELER

* 250 gr dana döş kıyma
* 250 gr kuzu but kıyma
* 1 su bardağı bayat ekmek içi
* 1 adet küçük boy kuru soğan
* 1 çay kaşığı karbonat
* Yarım limonun suyu
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 1 çay kaşığı kimyon, yenibahar
Kızartmak için;
* Sıvıyağ

YAPILIŞI

Kıymaları derin bir kaba koyun.
Soğanı çok küçük doğrayıp ekmek içiyle birlikte kıymanın üzerine ilave edin.
Limon suyunu karbonatn üzerine döküp malzemelere ekleyin. Baharatları katıp harcı yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuçlarınız arasında yuvarlayın ve hafif yassı hale getirin.
Köfteleri kızgın yağda kızartıp sıcak sıcak servise sunun.
Afiyet olsun...

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri