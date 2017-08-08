KARAMELLİ KRALİÇE TATLISI

6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEMELER

Kek için:

* 5 adet yumurta

* 5 yemek kaşığı tozşeker

* Yarım su bardağı sıcak su (kaynar olmasın)

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 5 tepeleme yemek kaşığı un

* 5 tepeleme yemek kaşığı irmik

* 2 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket karbonat

Karamel sos için:

* 1 su bardağı esmer şeker

* 1 su bardağı hazır süt kreması (200 ml)

* 1 su bardağı ceviz içi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve tozşekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 5 dakika çırpın. Çırparken bir yandan da azar azar sıcak suyu aktarın. Sıvıyağı katıp 2 dakika daha çırpın.

Mikserin hızını düşürüp un, irmik, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı ilave edin ve 3 dakika daha çırpın.

Yuvarlak bir borcamı ya da kelepçeli kalıbı az miktarda tereyağıyla yağlayın. Kek hamurunu kalıba aktarın.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 40 dakika pişirip çıkarın.

Karamel sos için; esmer şeker ve kremayı küçük bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, yavaş yavaş karıştırarak eriyip kaynayıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldığınız sosu, iyice ılık hale getirip kekin üzerine gezdirin. Cevizle süsleyerek servis yapın.

LABNELİ KAKAOLU KEK

6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

MALZEMELER

* 200 gr. labne

* 100 gr. yumuşamış tereyağı

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı toz şeker

* 1,5 su bardağı un

* 2 yemek kaşığı kakao

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Labne ve tereyağını derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika çırpın. Yumurtaları ekleyip 2 dakika, sonra şekeri ilave edip 2 dakika daha çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı katıp çırpma işlemine 2 dakika daha devam edin. Oldukça koyu kıvamlı bir kek hamuru elde edeceksiniz.

Hamurdan 1 kepçe alıp küçük bir kaseye koyun. Kakaoyu ekleyip çatalla çırpın.

Uzun, dar bir kalıbı az miktarda tereyağıyla yağlayın. Beyaz hamuru kalıba aktarın. Üzerine kakaolu hamuru gezdirip çatalla şekil vererek beyaz hamurun içine biraz girmesini sağlayın.

Keki, 5 dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ayarladığınız fırında 45 dakika pişirip çıkarın.

Soğuyunca kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis yapın.