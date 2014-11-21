Karamelli elmalı Alman keki

Malzeme listesi

? 2 adet orta boy tatlı elma (1 adet sert armut da kullanabilirsiniz)

? 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

? 100 gr tozşeker

? 100 gr yumuşamış tereyağı

? 8 yemek kaşığı süt

? 150 gr un

? 50 gr irmik

? 1 paket karbonat

? 1 çay kaşığı

kabartma tozu

? Yarım çay kaşığı tuz

Karamel için;

? 100 gr margarin

? 1 su bardağı

kahverengi tozşeker

? 200 gr hazır süt kreması

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Süt, şeker ve yağı ekleyip mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika, krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Bu arada başka bir kapta, un, irmik, karbonat, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Bu karışımı azar azar yumurtalı karışıma ilave edip mikserle çırpmaya devam edin. Oldukça katı kıvamlı bir kek hamuru elde edeceksiniz.

Elmaları soyup tavla zarı formunda doğrayın. Diğer taraftan, fırını 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayıp 10 dakika önceden ısıtın.

Yaklaşık 22-25 santim çapındaki kelepçeli kalıbı ya da aynı boyutlarda bir fırın kabını birkaç kaşık sıvıyağla iyice yağlayın. Ya da altını ve kenarlarını fırın kağıdıyla kaplayın.

Kek hamurunun yarısını kalıba aktarın. İkinci yarısına elmaları ekleyip iyice karıştırın.

Elmalı hamuru da kalıba, diğer hamurun üzerine aktarın.

Üzerini düzeltip sıcak fırına koyun. Yaklaşık 30-35 dakika, üzeri iyice sararıp kenarları hafif kahverengileşinceye kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca kalıbından çıkarın.

Karamel için; ufak doğranmış yağ, şeker ve kremayı küçük bir tencereye (saplı çelik sos tenceresi kullanmanızı öneririm) koyup kısık ateşte, sık sık karıştırarak köpürüp kaynayıncaya kadar pişirin.

Karamel rengini aldıktan 2 dakika sonra ocaktan alın. Ilınınca soğuk kekin üzerine gezdirip servise sunun.

Afiyet olsun...