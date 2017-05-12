KARAMELLİ BEŞİBİRYERDE PASTASI



Su, sıvıyağ, irmik, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı ekleyip mikserle 3-4 dakika daha çırpmaya devam edin.

Koyu ayran kıvamlı ama akıcı bir hamur elde edeceksiniz.

Kelepçeli kek kalıbının dibine fırın kağıdı koyun.

Fırçayla her tarafına sıvıyağ sürün. Biraz da un serpin. Kalıbı ters çevirerek unun fazlasını dökün.

Kek hamurunu kalıba aktarın. 170 derecede ısıttığınız fırında 40-45 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirip çıkarın.

Karamel sos için; şeker ve kremayı küçük bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Kaynayınca altını kısıp karıştırarak 4-5 dakika daha pişirin. Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

Sos henüz sıcakken soğuk kekin üzerine gezdirin.

Cevizlerle süsleyip buzdolabında soğutarak servis yapın.

MALZEMELER

◊ 5 adet yumurta

◊ 5 yemek kaşığı tozşeker

◊ 5 yemek kaşığı ılık su

◊ 5 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 5 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 5 yemek kaşığı irmik

◊ 2 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket karbonat

Karamel sos için

◊ 1 su bardağı esmer tozşeker

◊ 1 su bardağı hazır süt kreması

◊ 1 su bardağı bütün ceviz

KUZENİMİN YAĞLI BİBER TURŞUSU

Biberleri ayıklayıp birer santim genişliğinde halka halka dilimleyin.

Maydanoz ve dereotunu ayıklayıp incecik, sarımsakları ise pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın.

Sos malzemelerini büyük bir tencereye koyup orta ısıda kaynatın. Kaynar kaynamaz doğranmış biberleri, sarımsağı ilave edin. Arada sırada karıştırarak biberler hafif yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Bu bir turşu olacağı için sebzelerin hafif diri olması gerekiyor.

Ocaktan alıp maydanoz ve dereotunu ilave ederek karıştırın. Turşuyu bir litrelik kavanozlara sıcakken koyun. Kavanozların ağzında birer santim boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin.

24 saat sonra turşu yenmeye hazırdır. Ağzını açınca buzdolabında muhafaza etmeniz gerekir.

Afiyet olsun...

MALZEMELER

◊ 1 kg kırmızı uzun kapya biber

◊ 5-6 adet yeşil çarliston biber

◊ 1 demet

maydanoz

◊ 1 demet dereotu

◊ 10-15 diş sarımsak

Sos için

◊ 2 su bardağı elma sirkesi

◊ 1 su bardağı zeytinyağı ya da sıvıyağ

◊ 1 su bardağı

sıcak su

◊ 1 yemek kaşığı tuz

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