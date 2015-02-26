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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Karalahana yığması

26 Şubat 2015

Karalahanayı ayıklayıp yıkadıktan sonra incecik doğrayın. Bol miktarda suda 25-30 dakika haşlayıp süzün.

Yağı bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. İnce doğranmış soğanları ekleyip karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun. Varsa kavrulmuş kışlık kıyma ya da kavurmayı ilave edin. Salçayı katıp birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
Haşlanıp süzülmüş karalahanayı ve önceden haşlanmış barbunya fasulyeyi (kuru fasulye de kullanabilirsiniz) tencereye aktarın.
Üzerine pirinç ya da haşlanmış mısır ilave edip tuz, karabiber ve pulbiberi serpiştirdikten sonra karıştırın. Tencerenin kenarından 2-3 su bardağı sıcak su aktarıp kapağını kapatın. Yemeği kısık ateşte ağır ağır pişirin. Bu yemek çok sulu olmamalı. Sıcak sıcak servise sunun.

MALZEMELER
* 2 bağ karalahana
* 25-30 gr tereyağı
* 2 adet orta boy
kuru soğan
* Varsa 3-4 yemek kaşığı kavrulmuş kıyma
* 1 yemek kaşığı salça
* 1 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye
* 1 çay bardağı pirinç (Haşlanmış mısır da kullanabilirsiniz.)
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber,
pulbiber

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