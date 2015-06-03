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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Karalahana ezmesi (Rize)

3 Haziran 2015

Karalahanayı ayıklayıp incecik doğrayın ve kaynayan suda yumuşayıncaya kadar, en az 20-25 dakika haşlayıp süzün.

Sıvıyağ, kıyma ve incecik doğradığınız kuru soğanı bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.
Haşlanmış lahana, tuz ve karabiberi ekleyin. Suyu da ilave edip sık sık karıştırarak kaynatın.
Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve yaklaşık15 dakika sonra mısır ununu azar azar ilave edin. Sık sık karıştırarak 10 dakika daha pişirin ve muhallebi kıvamındaki yemeği ocaktan alın.
İsterseniz yemeği robotta ya da blender’da çekerek püre kıvamına getirebilirsiniz. Üzerine biberli kızgın yağ gezdirip servise sunun.
Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 2 demet karalahana
* 2 adet orta boy kuru soğan
* 200 gr az yağlı dana kıyma
* 2 yemek kaşığı sıvıyağ
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 6 su bardağı sıcak su
* 1 su bardağı mısır unu
Üzeri İçin;
* 25-30 gr tereyağı
* 1-2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

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