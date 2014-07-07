KARADUTLU SAKIZLI MUHALLEBİ

Pişmesi: 15 dakika

Malzemeler

* 1 adet yumurta

* 6 su bardağı süt

* 1 su bardağı toz şeker

* 2 tepeleme yemek kaşığı un

* 1 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası

* Nohut büyüklüğünde 2 adet damla sakızı

* 1 paket vanilya

Üzeri için;

* 1 su bardağı karadut (Yerine mevsim meyvelerinden de kullanabilirsiniz.)

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir tencereye aktarıp iyice çırpın. Sütü de azar azar ilave ederek çırpmaya devam edin.

Unu, nişastayı ve dövülmüş damla sakızını katarak iyice karıştırın.

Kısık ateşte, sürekli karıştırarak katılaşıp koyulaşıncaya kadar pişirin.

Muhallebiyi altı adet muhallebi kâsesine paylaştırıp buzdolabında iki saat bekletin. Üzerlerini karadutla süsleyip servise sunun.

Afiyet olsun...

KAYISILI KARAMELLİ MUHALLEBİ

4 Kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişme süresi: 15 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 1 kg süt

* Yarım su bardağı toz şeker

* 2 adet yumurtanın sarısı

* 4 tepeleme yemek kaşığı un

* 1 paket vanilya

* 25 gr tereyağı (Bitkisel margarin de kullanılabilir.)

* 1 su bardağı iri çekilmiş badem ya da fındık

* 10-12 adet kuru kayısı

Karamel için;

* Yarım su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Kuru kayısılar kaynar suda 4-5 dakika kadar haşlanıp süzülür. Ilık hale gelince çok küçük küpler halinde doğranır.

Süt, toz şeker, yumurta sarısı ve un orta boy bir tencereye koyulur. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika, karışım pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpılır.

Karışım kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak katılaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alınıp kaynar halde bir kenarda bekletilir.

Diğer taraftan toz şeker küçük bir çelik tencereye aktarılıp kısık ateşte, sık sık karıştırılarak eritilir. Şeker tamamen eriyince sulanacak, daha sonra da rengi koyulaşıp kahverengi olacaktır. Gözler şekerden ayrılmadan bu noktanın yakalanması gerekir.

Karamelleşen şeker hemen ocaktan alınır ve kaynar haldeki muhallebinin içine aktarılıp hızlıca karıştırılır. Karamel halindeki şekerin top top olmaması için hemen fokurdayan muhallebiye katılması ve hızlıca karıştırılması gerekir.

Vanilya ve tereyağı eklenip mikser yardımıyla 4-5 dakika daha çırpılmaya devam edilir.

Kayısılar 20-25 santim çapında bir borcam ya da porselen kaba serpiştirilir ve üzerine de bademler eklenir. En üste de karamelli muhallebi gezdirilip soğumaya bırakılır. En az 4-5 saat buzdolabında bekletilen muhallebinin üzerine nescafe ya da kakao serpiştirilir ve kaşıkla alınarak servise sunulur.

Afiyet olsun...