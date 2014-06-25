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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kaparili somon füme salatası

25 Haziran 2014

Göbek salatayı ortadan ikiye bölüp iyice yıkadıktan sonra süzün. İri parçalar halinde dilimleyip salata tabağına yerleştirin.

6 kişilik Hazırlama süresi 20 dakika
MALZEME LİSTESİ
* 7–8 dilim somon füme
* 1 adet orta boy göbek marul
* Yarım demet dereotu
* 3-4 yemek kaşığı kapari
Sos için;
* 1 tepeleme yemek kaşığı mayonez
* 3 yemek kaşığı ılık su
* 2 çay kaşığı hardal
* 1 yemek kaşığı ketçap
* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sızma zeytinyağı
* 1 adet limonun suyu
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI
Göbek salatayı ortadan ikiye bölüp iyice yıkadıktan sonra süzün. İri parçalar halinde dilimleyip salata tabağına yerleştirin.
Üzerine incecik doğranmış dereotunu ve kapariyi ekleyin. Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; mayonez ve hardalı geniş bir kaseye koyup üzerine ılık su ve ketçabı ilave edin.
Sızma zeytinyağı ve limon suyunu da aktardıktan sonra tuz ve karabiberi serpin. Malzemeleri çatal ya da tel çırpacak yardımıyla iyice özleşinceye kadar karıştırın.
Hazırladığınız bu sosu göbek salatanın üzerine gezdirin. Somon füme dilimlerini 2–3 santim eninde dilimleyip salatanın üzerine yerleştirin.
Salatayı sosu çekmesi için 10 dakika beklettikten sonra karıştırarak servise sunun.
Afiyet olsun...

 

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