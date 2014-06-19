Kaparili külbastı

Ancak dilimlenmiş olarak kullanmanız daha pratik olacaktır.

Rosto dilimlerini düdüklü tencereye aktarın. Pişirme işlemi için normal tencere kullanacaksanız, haşlama süresini de uzatmanız gerekir.

Etlerin üzerine ılık su, dörde bölünmüş kuru soğan ve zeytinyağını ekleyip tuz ve karabiberi serpiştirin. Etler iyice yumuşayıncaya kadar, en az 1 saat pişirin.

1 saat sonunda etler hâlâ yumuşamadıysa pişirme işlemine devam edebilirsiniz.

Sosu hazırlamak için yağını süzdüğünüz ton balığını mutfak robotuna aktarın. Varsa 2 adet ançüez ekleyin.

Kapari çiçekleri, mayonez ve limon suyunu da ilave edin. Son olarak, haşlanan etin suyundan 1 su bardağı alarak robota aktarın.

Tüm malzemeleri koyu bir sos elde edinceye kadar robottan geçirin.

Haşlanmış rosto dilimlerini tencereden çıkarıp servis tabağına yerleştirin. Hazırladığınız sosu, ılık haldeki etlerin üzerinde gezdirip servise sunun.

Çok lezzetli olan bu İtalyan antre yemeğinin sosundaki balık kokusu hiç hissedilmez.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

6 dilim dana rosto (En fazla yarım santim kalınlığında olmalı.)

1 adet orta boy

kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, karabiber

8-10 su bardağı ılık su



Sosu için;

2 küçük kutu konserve ton balığı (150 gr)

1 çay bardağı dolusu kapari çiçeği

4 yemek kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 su bardağı haşlanan etin suyu

Varsa 2 adet konserve ançüez filetosu