Kalbim daima Anadolu’da

Başka bir deyişle, Urfa’ya gelir gelmez, kendimizi yaylaya çıkmış gibi hissettik.

Çekim ekibindeki arkadaşlarla, otele gitmeden hemen önce ciğer kebabı yeme konusunda anlaşmıştık. Anlaşmaya uyup mekana gittiğimizde minik tahta masaların etrafındaki taburelere heyecanla dizildik. Kimimiz bol bol soğan koydu dürümüne, kimimiz bol acı ve yeşillik. Bazılarımızın tercihiyse isot ve kimyondan yanaydı.

İçine ne koyarsak koyalım, yaratıcılığımızı kullanarak, özenle hazırladığımız dürümlerimiz vardı ellerimizde ve dürümlerimizi bir solukta mideye indirdik.

Ben bir yandan dürümümü yerken, bir yandan da tüm dikkatimi, üzerimizdeki dut ağacından sağanak şekilde yağarak masamıza patır kütür düşen dutlara vermiştim. Masadaki tüm dutları toplayıp tek tek yedim.

Ne de olsa çocukluğumun bir kısmı Gümüşhane’de, dut ağacımızın altında, oynayarak geçmişti.

Urfa’nın o mistik ve huşu dolu havası hepimizi sarıp sarmalamış, hemen gözlerimizin içi gülmeye başlamıştı.

Ertesi sabah erkenden Balıklı Göl’e gidip çekim safhasına geçtik. Ateşin suya, odunların balığa dönüştüğü Hz. İbrahim’in o meşhur efsanesini dinledik. Aklımızda lahmacun yeme planları, tarihi çarşıya doğru yöneldik. Bendeniz, bilmiş bir yemek yazarı edasıyla ekibi yönlendirip, isot, külünce, meyankökü, küncü, nar ekşisi alışverişlerini yaptırdım.

Çekim evinde sevgili Adile Oymak’ın yaptığı Frenk tavasi, bakla boranisi, üzlemeli pilav, ağzı açık, ağzı büzük, semsek ve lebeniyeyle Urfa mutfağının tadına baktık.

“Halil İbrahim sofrası” sözüne kaynak olan Urfa’nın güler yüzlü, yanık sesli, misafirperver insanlarına elveda derken, hepimizin gözü arkada kaldı.

Oradan ayrılırken “Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar” türküsü dilimdeydi ve kalbim yine Anadolu’da kalmıştı.



Labneli patlıcan ezme

MALZEMELER

* 4-5 adet orta boy kemer patlıcan

(ince uzun patlıcan)

* 1 kutu labne (200 gr)

* 3-4 diş sarımsak

* 1 çay kaşığı tuz

* 5-6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

* Yarım demet maydanoz

* 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı

Patlıcanları ocakta, fırında ya da mangal ateşinde yumuşayıncaya kadar közleyin. Yanmış kabuklarını akan suyun altında yukarıdan aşağıya doğru soyun. Eğer patlıcanların kararmasından endişe ediyorsanız, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 çay bardağı sıvıyağı karıştırıp patlıcanları bu karışımın içinde bekletin.

Labneyi geniş ve derin bir kaba koyun. Üzerine dövülmüş sarmısakları ilave edip karıştırın. Tuzu da ekledikten sonra tekrar karıştırın.

Patlıcanları kesme tahtası üzerinde incecik dilimleyip labneli sosun içine aktarın. Ceviz içini katıp tekrar karıştırın. Sonra da servis tabağına aktarın.

Üzerine sızma zeytinyağını gezdirip pul biberi serpiştirirn. İncecik kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.



Labneli krep tatlısı (Bilecik’in lingo tatlısı)

MALZEMELER

Krep için;

* 2 su bardağı süt

* 2 adet yumurta

* 1 yemek kaşığı tozşeker

* Yarım çay kaşığı tuz, kabartma tozu

* 1 su bardağı + 1 yemek kaşığı un

* 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

İçi için;

* 1 paket labne (200 ya da 400 gr)

* 1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için;

* 1 su bardağı pekmez

(üzüm pekmezi kullanmanızı öneririm)

* Yarım su bardağı tahin

YAPILIŞI

Krep için; yumurtalar, tozşeker, tuz ve kabartma tozunu derin bir cam kaba koyun. Tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Unu da azar azar ilave edip çırpın. Zamanınız varsa hamuru 30 dakika kadar dinlendirin.

15-18 santim çaplı teflon bir tavayı orta ısılı ateşte ısıtın. Sıvıyağı küçük bir kaseye koyun. Peçetenin ucunu sıvıyağa batırıp tavayı yağlayın.

1 kahve fincanı kadar hamuru yakın mesafeden tavaya aktarın. Tavayı hızlıca çevirerek hamurun yayılmasını sağlayın. Hamuru önlü arkalı pişirin. Hamurun tamamına aynı işlemleri uygulayıp krepleri bir tabakta üst üste biriktirin.

Labne ve cevizi bir kasede karıştırın. Kreplerden birini önünüze çekip üzerine bıçakla labneli karışımdan sürün. İki tarafını içine katlayıp, sigara böreği gibi sarın.

Hazırladığınız krep rulolarını servis tabağına dizin. Üzerlerine tahin-pekmez gezdirip cevizle süsleyerek servise sunun.

Not: İsterseniz kendi krep tarifinizi uygulayıp aynı işlemleri yapabilirsiniz.