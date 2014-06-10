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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

KALAMAR SALATASI

10 Haziran 2014

Dondurulmuş kalamarları, buzu çözülmeden ince ince doğrayıp derin bir kaba aktarın.

Malzeme listesi:
* 300-500 gr dondurulmuş kalamar
* 4 yemek kaşığı sirke
* 6 su bardağı sıcak su
Sos için;
* 1 yemek kaşığı sirke
* 1 adet limonun suyu
* 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
* 2 adet ezilmiş sarmısak
* Yarım demet maydanoz
* 1 demet dereotu
* 1 tatlı kaşığı tuz
* Varsa kırmızı biber veya kurutulmuş domates dilimleri

Yapılışı
Dondurulmuş kalamarları, buzu çözülmeden ince ince doğrayıp derin bir kaba aktarın. Sirkeyi ekleyerek 30 dakika kadar kenarda bekletin.
Kalamarları orta boy bir tencereye koyup üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave edin. 30-40 dakika, iyice yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün.
Süzgece koyulan kalamarları akan suyun altında ovalayarak yıkayın.
Sosu için sirkeyi, limon suyunu, sarmısağı, tuz ve zeytinyağını derin bir kâsede çırpma teli yardımıyla iyice çırpın.
İncecik kıyılmış dereotu, maydanoz ve haşlanmış kalamarları sosa ilave edip iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.
Varsa kırmızı biber ya da kurutulmuş domates dilimlerini ekleyerek soğuk olarak servise sunun.
Afiyet olsun...

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