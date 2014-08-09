Kalabalık aile keki

8 KİŞİLİK



HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 5 adet yumurta

* 5 Türk kahve fincanı toz şeker

* 7 Türk kahve fincanı un

* 4 Türk kahve fincanı irmik

* 1 Türk kahve fincanı sıvıyağ

* 1 Türk kahve fincanı ılık süt

* 5 Türk kahve fincanı yoğurt

* 1 paket vanilya

* 2 paket kabartma tozu

* 6-7 adet hurma

(4-5 adet kuru kayısı da kullanabilirsiniz)

* 2-3 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm

YAPILIŞI

Kekin hamurunu hazırlamak için; yumurta ve toz şekeri çukur bir cam kapta mikser yardımıyla 2-3 dakika kadar çırpın.

Üzerine yoğurt, ılık süt,sıvıyağ ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve irmiği de ilave edip mikser yardımıyla 1 dakika daha çırpın. Son olarak, tavla zarı formunda doğradığınız hurma ya da kayısıyı ve kuru üzümü de ekleyip kaşıkla karıştırın.

Hamuru yağlanmış büyük boy kek kalıbına aktarıp 5 dakika önceden ısıtılmış 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 40-45 dakika kadar pişirip çıkarın.

Kekin hafifçe soğumasını sağlamak için 10 dakika bekledikten sonra kalıptan çıkarın. Üzerine pudra şekeri serpip dilimleyerek servise sunun.

Karışık otlu kişloren



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 45 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

Hamuru için;

* 250 gr bitkisel margarin (yumuşamış olmalı)

* 2 yemek kaşığı yoğurt

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 paket kabartma tozu

* 4 su bardağı un

Kremalı karışım için;

* 15-20 yaprak ıspanak

* 8-10 yaprak pazı

* 1 adet yeşil taze soğan

* 1 demet taze nane

* 1 demet dereotu

* 1 demet maydanoz

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

* 2 su bardağı süt

* 1 tepeleme yemek kaşığı un

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

YAPILIŞI

Unu derin bir yoğurma kabına koyun. Üzerine tuz ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan yağı, yoğurdu ve yumurta sarısını ilave edip yoğurmaya başlayın. Malzemeleri birbirine iyice karışıncaya kadar yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında olan ve ele yapışmayan hamuru toplayıp üzerini hafif nemli bir mutfak peçetesiyle örterek oda sıcaklığında 20-30 dakika bekletin.

Diğer taraftan, üzeri için; sütü orta boy bir kaseye koyun. Bir taraftan tel çırpıcıyla çırparken bir taraftan da yumurtaları ve unu ekleyin. Rendelenmiş peyniri de katıp karıştırın. Tuz ve karabiberi serptikten sonra tekrar karıştırıp bir kenarda bekletin.

Ispanak ve pazı yapraklarını yıkayıp süzün. İncecik doğrayarak geniş ve derin bir kaseye koyun. Yeşil soğan, taze nane, dereotu ve maydanozu da ayıklayıp incecik doğrayarak aynı kaba ilave edin. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyip elinizle tıpkı hamur gibi yoğurarak sebzeleri yumuşatın.

Sebzeleri yumurtalı sütlü karışımın içine aktarıp çatalla karıştırın.

Dinlenen kişloren hamurunu 25-30 santim çapındaki büyük boy ve yağlanmış bir tart kalıbına kenarlarını 2-3 santim yükselterek yayın. Hamuru çatalın ucuyla 4-5 yerinden delin. Hazırladığınız sebzeli kremalı karışımı hamurun üzerine aktarın.

Kişloreni 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 40-45 dakika pişirip çıkarın. Dilimleyin ve sıcak sıcak servise sunun.

Not: İsterseniz 8-10 yaprak ebegümeci, ısırgan otu, kuzu kulağı gibi yabani otlar da ilave edebilirsiniz.