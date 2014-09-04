KAKAOLU UN KURABİYESİ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 9 Türk kahve fincanı un

* ¾ paket bitkisel margarin (yumuşamış)

* 3 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için;

* 1 yemek kaşığı kakao

* 3 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış margarinle pudra şekerini yoğurun. Unu azar azar ilave edin. En az 8-10 dakika, hamur iyice beyazlaşıncaya kadar yoğurun.

Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığındaki bembeyaz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ister yuvarlak ister kare şekiller verin.

Un kurabiyelerini yağlanmamış bir fırın tepsisine aralarındaki mesafe geniş olacak şekilde dizin. Pişen kurabiyeleri rahatça çıkarmak için fırın tepsisine fırın kâğıdı sermenizi öneririm.

Yaklaşık 10 dakika önceden, 175 dereceye ayarlanmış ve alttan ısıtılmış fırında 12-15 dakika, üzerleri pembeleşinceye kadar pişirip hemen çıkarın.

Un kurabiyesi hamuru yağlı olduğu için fırından çıkardıktan sonra da kendi sıcaklığıyla pişmeye devam edecektir.

Soğuyup sertleşen kurabiyeleri servis tabağına dizin. Üzerlerini kakaolu pudra şekerini serpip servise sunun.

LİMONLU PİRİNÇ SALATASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı pirinç

* 5 su bardağı su

* 1 adet kırmızı uzun dolmalık biber

* 1 adet yeşil dolmalık biber

* 1 adet sarı dolmalık biber

* 1 demet taze yeşil soğan

* Yarım demet ince kıyılmış dereotu

* Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

* 2 çay bardağı konserve mısır

* 2 çay kaşığı tuz

* 1 adet büyük boy limonun suyu

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* Varsa 1-2 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra orta boy bir tencereye suyla beraber aktarın. Orta ısılı ateşte, pirinç taneleri uzayıp yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. Soğuk suyla 1-2 kez yıkayıp tekrar süzün.

Diğer taraftan, biberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra tavla zarı şeklinde küp küp doğrayın.

Yeşil soğanı, maydanoz ve dereotunu incecik kıyın.

Sebzelerin tümünü derin bir kaba aktarın. Üzerine süzdüğünüz pirinci aktarıp karıştırın. Mısırı katıp tuzu serpin.

Limon suyu, sıvıyağ ve varsa nar ekşisini de ekleyip malzemeleri iyice karıştırın. Servise soğuk olarak sunun.

Afiyet olsun...