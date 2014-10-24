KAKAOLU SUADİYE KEKİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 3 adet yumurta

* 1,5 su bardağı toz şeker

* 1 paket vanilya

* 4 yemek kaşığı dolusu yoğurt

* 100 gr eritilmiş bitkisel margarin

* 1 paket kabartma tozu

* 1 yemek kaşığı kakao

* 2 yemek kaşığı su

* 3 su bardağı un

Kalıbı yağlamak için;

* 2 yemek kaşığı çekilmiş badem

* 25 gr bitkisel margarin

* 2 yemek kaşığı toz şeker



YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çukur bir cam kaba aktarıp mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın. Vanilya, yoğurt, eritilmiş margarin ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş unu da ilave edip 5 dakika daha çırpın.

Yuvarlak orta boy bir kek kalıbını yumuşak margarinle iyice yağlayın. Kalıbın içine ve etrafına 2 yemek kaşığı toz şekeri serpiştirin. Sonra da çekilmiş bademi yağlanmış, şekerlenmiş kalıbın içine ve kenarlarına serpiştirin. Şimdi de hamurun yarısından fazlasını bu kalıba aktarın.

Kakaoyu 2 yemek kaşığı suda ezip kalan hamura ekleyin ve çırpın.

Kakaolu kek hamurunu kalıptaki sade hamurun üzerine gezdirin. İki farklı renkli hamuru çatalın ucuyla hafifçe karıştırın.

Keki 10 dakika önceden ısıtılmış 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Kalıpta soğuyuncaya kadar beklettikten sonra çıkarın. Soğuduktan sonra dilimleyip servise sunun.

Afiyet olsun...

ISLAMALI TAVUK RULO

MALZEMELER

* 2 adet kalçalı tavuk but

* 5 su bardağı su

* 3 adet hazır yufka

* 3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Ayrıca 1 adet yumurtanın sarısı



YAPILIŞI

Haşladığınız butları sudan çıkarıp didikledikten sonra karabiberi ekleyip karıştırın. Haşlama suyunu soğumaya bırakın.

Diğer taraftan dikdörtgen fırın tepsisini bir yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Yufkalardan birini yağlanmış tepsiye serin ve sarkan kısımlarını içeri doğru zarf şeklinde katlayarak dikdörtgen şeklinde bir yufka elde edin. Üzerine bir yemek kaşığı sıvıyağ gezdirin ve aynı işlemi diğer iki yufkaya da uygulayarak 3 yufkayı üst üste koyun.

Yufkaları 180 derecede ısıttığınız fırında üzerleri hafif kahverengi oluncaya kadar pişirin.

Tepsiyi fırından çıkarıp üzerine soğuk tavuk suyunu azar azar gezdirin. Yufkalar tavuk suyunu çekip iyice yumuşayınca, tepsinin uzun kenarına didiklenmiş tavuk etlerinin yarsını koyun ve bir kat sarın.

Yufkanın açıkta kalan kısmına tavuk etinin kalan yarısını da koyup kıvırarak irice bir rulo haline getirin. Oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş rulonun üstüne yumurta sarısı sürüp önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Pişen böreğinizi 6 parçaya bölün ve sıcakken servise sunun.

Afiyet olsun...