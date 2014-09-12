Kakaolu kumru keki

MALZEMELER

* 3 adet yumurta

* Türk kahvesi fincanıyla 4 fincan tozşeker

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan yoğurt

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan sıvıyağ

* Türk kahvesi fincanıyla 6 fincan un

* 1 paket kabartma tozu

* 2 tepeleme yemek kaşığı kakao

* Varsa, Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan çekilmiş badem (ceviz ya da badem de kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırıp tozşekeri ekleyin. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Yoğurt ve sıvıyağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, kakao ve bademi ilave edip kaşıkla karıştırın. Kek hamurundan daha katı bir hamur elde edeceksiniz.

Diğer taraftan, kağıt kek kalıplarını hazırlayın. (İsterseniz maffin kalıplarını da kullanabilirsiniz.)

Hamuru kalıpların yarısına gelecek şekilde paylaştırın. (kabarma payı bırakarak)

Kekleri 5 dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 20-25 dakika kadar pişirin. (Pişip pişmediklerini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkarsa pişmiş demektir.)

Fırından çıkardığınız keklerin soğumasını bekleyin ve servise sunun.

Afiyet olsun...



Kaldirek sapı kavurması

MALZEME LİSTESİ

* 300-400 gr kaldirek otu

* 2 adet orta boy kuru soğan

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan kalın bulgur

* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

YAPILIŞI

Kaldirek otunun yapraklarını dolmada kullanmak üzere ayırın. Saplarını kesip yıkayın ve 1 santim kalınlığında doğrayın

Sapları kaynayan bol suda yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün.

Sıvıyağı bir tavada kızdırıp yemeklik incecik doğradığınız soğanları tavaya aktarın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.

Yıkadığınız bulguru ve haşlanıp suyunu süzdüğünüz kaldirek saplarını ilave edip sürekli karıştırarak 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin.

1 su bardağı sıcak suyu, tuz ve kırmızı biberi ekleyip suyunu iyice çekinceye kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Bu yemeğe isterseniz yumurta da kırabilirsiniz.

Afiyet olsun...