KAKAOLU FINDIKLI REVANİ

6 Kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 45 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 4 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

* Türk kahvesi fincanıyla 4 fincan toz şeker

* Türk kahvesi fincanıyla 4 fincan süt

* Türk kahvesi fincanıyla 4 fincan irmik

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan kakao

* Türk kahvesi fincanıyla 4 fincan un

* 1 paket kabartma tozu

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan çekilmiş fındık (Ceviz ya da badem de kullanabilirsiniz.)

Şurup için;

* 3 su bardağı su

* 3 su bardağı toz şeker

* 1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve toz şekeri derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırpın. Üzerine sütü ekleyip 1 dakika daha çırpın.

Diğer taraftan un, irmik, kakao, kabartma tozu ve fındığı başka bir derin kaba koyup elinizle karıştırın. Bu karışımın üzerine yumurtalı harcı aktarın ve mikserin orta hızıyla birkaç dakika kadar çırpın.

Elde ettiğiniz muhallebi kıvamdaki kek hamurunu yağlanmış 25 x 25 santimlik orta boy kare veya dikdörtgen fırın kabına aktarın. Yaklaşık 5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika pişirin.

Şurubu hazırlamak için; su ve toz şekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte pişirin. Şeker eriyip su kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika sonra da şurubu ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

Pişen revaniyi fırından alıp henüz sıcak haldeyken dilimleyin. Üzerine soğuk şurubu gezdirin. Şurubu çekmesi için en az 1 saat kadar bekletin.

Üzerini hindistanceviziyle süsleyerek yanında dondurma ya da taze mevsim meyveleriyle servise sunun.

Afiyet olsun.

ARAP LAHMACUNU

MALZEMELER

* 2 adet hazır lavaş ekmeği (Marketlerde hazır paketler halinde satılıyor.)

İç harcı için;

* 200-250 gr az yağlı kıyma

* 3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 adet yeşil sivribiber

* 1 adet orta boy domates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

* 2 yemek kaşığı tahin

* 1 yemek kaşığı nar ekşisi

* 1 su bardağı rendelenmiş dil peyniri (Taze kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.)

YAPILIŞI

İç harcı için; kıymayı ve 2 yemek kaşığı sıvıyağı küçük bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.

Sapını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra incecik halkalar halinde doğradığınız biberleri ilave edin. Tuz, kimyon ve karabiberi serpin. Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.

Soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesi (1 yemek kaşığı salça da kullanabilirsiniz) katıp tekrar karıştırın.

Tahin ve nar ekşisini ilave edip et suyunu çekip iyice pişinceye kadar, 5-7 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Sıcakken peyniri katıp karıştırın ve hafif ılık hale gelmesini bekleyin.

25-30 santim çapındaki teflon tavayı 1 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Lavaş ekmeklerden birini (kepekli kullanmanızı öneririm) tavaya yayın.

Hazırladığınız içi üzerine yayıp ikinci lavaşı üzerine kapatın. Üzerine bastırıp kısıkla orta ateş arasında 5-6 dakika pişirin. Bir tepsiye ters çevirin. Diğer yüzünü de pişirip ocaktan alın.

Üzerine elinizle 1-2 yemek kaşığı soğuk suyu serpiştirip pizza gibi dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

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