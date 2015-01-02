KAKAOLU ALBENYA KURABİYESİ

Malzeme listesi

* 2 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

* 1 su bardağı pudra şekeri

* 250 gr margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış olmalı.)

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

* Yaklaşık 5 su bardağı un (5,5 su bardağı da kullanabilirsiniz.)

* 2 yemek kaşığı kakao



YAPILIŞI



Yumurtaları derin bir kaba kırın. Pudra şekeri, yumuşak margarin, vanilya, kabartma tozu ve unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. İyice yoğurduğunuz hamur ele yapışmayacak ve kulak memesinden biraz daha sert olacaktır. Hamuru eşit büyüklükte iki parçaya ayırın. Bir parçasına kakaoyu katıp iyice yoğurun. Ancak kakao kattığınız hamur sertleşecektir. İki hamuru da oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlendirin. İki hamuru da merdane

yardımıyla dikdörtgen şeklinde ve dosya kağıdı boyutlarında açın. Kakaolu hamuru sade hamurun üzerine yerleştirip uzun kenarından başlayarak rulo yapın. Keskin bir bıçakla dilimleyerek 1-1,5 santim kalınlığında rulolar elde edin.

Diğer taraftan, fırın tepsisine fırın kâğıdı yayın. Yuvarlak kurabiyeleri tepsiye aralıklı olarak dizin.

Fırını 10 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt- üst konuma ayarlayın. Kurabiyeleri sıcak fırında 25-30 dakika

kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca servise sunun. Afiyet olsun...