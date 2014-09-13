Kakao soslu haşhaşlı kek

Hazırlama süresi: 15 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 DAKİKA

MALZEMELER:

Kek Hamuru İçin:

* 150 gr bitkisel margarin

(eritilip ılıtılmış)

* 1.5 su bardağı tozşeker

* 4 adet yumurta

(oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 su bardağı süt

(sıcağa yakın)

* 1 paket vanilya

* 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

* 1 paket kabartma tozu

* 4 su bardağı un

* 7-8 yemek kaşığı haşhaş

Üzeri için:

* 2 su bardağı süt

* 2 yemek kaşığı kakao

* 4 yemek kaşığı tozşeker

* 2 yemek kaşığı pirinç unu

* 25 gr tereyağı

YAPILIŞI

Margarini eritip ılıtın. Yumurta ve tozşekeri çukur bir cam kapta mikserle 5 dakika çırpın. Eritilmiş ve ılıtılmış margarin, ılık süt, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyip 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin.

Hamurun yarısından fazlasını yağlanmış kek kalıba dökün. Kalan kek hamuruna haş haş tohumunu ekleyip karıştırın ve kalıptaki hamurun üzerine gezdirerek dökün. Çatalın ucu ile hamura şekil verin.

Kalıbı 5 dakika önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırına verip 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp 10 dakika bekletin ve servis tabağına alın.

Sos için, kakao, tozşeker ve pirinç ununu küçük bir tencereye koyup sütü de azar azar ekleyin ve tel bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

Tencereyi kısık ateşin üzerine oturtup sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Koyulaşmaya başlayınca isterseniz yağı ekleyin ve hızla karıştırarak yağı eritin. Ocaktan alıp başka bir kaba aktarın. Sosu mikserle çırparak soğumasını sağladıktan sonra kekin üzerine gezdirin.

Afiyet olsun...



Kar kurabiyesi

Malzemeler

* 1 su bardağı süt

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* 250 gr margarin

* 1 su bardağı tozşeker

* 2 adet yumurta

* Yarım kg buğday nişastası

* Aldığı kadar un

Üzerine sürmek için

* Yarım su bardağı pudraşekeri

* 2-3 çay kaşığı Türk kahvesi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış margarin, yumurta ve tozşekeri derin bir kaba aktarıp çatalla çırparak karıştırın.

Sütü ilave edip yoğurmaya devam ederek nişastayı da yavaş yavaş katın. Kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip yoğurmaya devam edin.

Unu azar azar katarak iyice yoğurun. Sonuçta ele yapışmayan ve kulak memesinden daha yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekir.

Hamurdan parçalar kopararak istediğiniz şekli verin ve 175 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyelerin üzerine pudraşekeri ve Türk kahvesi serpin. Soğutup servise sunun.