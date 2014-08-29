Kahveli mozaik kurabiye

MALZEMELER

* 1 adet yumurta

* 250 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış)

* 1 su bardağı pudraşekeri

* 1 paket vanilya

* yaklaşık 4 su bardağı un

* 1 yemek kaşığı neskafe

* 3-4 yemek kaşığı pudraşekeri

YAPILIŞI

Yumurtayı derin bir kaba kırın. Yumuşak yağ, pudraşekeri ve vanilyayı ekleyin unu yavaş yavaş ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın.

Hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça koparın. Parçaya neskafeyi katıp tekrar yoğurun ve bir kenarda bekletin.

Beyaz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları yuvarlayın ve yassı hale getirin. (kurabiye kalıplarıyla keserek de şekil verebilirsiniz)

Üzerlerine neskafeli hamurdan küçük parçalar kesip yerleştirin. Bu şekilde hazırladığınız kurabiyeleri, fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Fırını 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın.

Kurabiyeleri sıcak fırında 15 dakika, hafif sararıncaya kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca servise sunun. İsterseniz üzerlerine pudraşekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun...



Kapama pilav

MALZEMELER

* 250 gr orta yağlı kıyma (dana ya da kuzu kıyma kullanabilirsiniz)

* 50 gr tereyağı ya da 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 2 su bardağı pirinç

* 2 su bardağı sıcak su

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci sıcak tuzlu suda 40 dakika bekletin. Yağı orta boy çelik ya da teflon tencerede eritin. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları ekleyip orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun. Kıymayı ilave edip karıştırmaya devam ederek 5-6 dakika daha kavurun.

Kıymanın rengi iyice dönünce tuz ve karabiberi serpin. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra tencereye aktarın ve karıştırın. Sıcak suyu da ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.

Suyunu tamamen çekince ocağın altını kapatın ve 20-30 dakika dinlendirin. Sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz henüz sıcakken üzerine haspir serpiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun...