Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Kahveli mozaik kurabiye
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Kahveli mozaik kurabiye

29 Ağustos 2014

Yumurtayı derin bir kaba kırın.

MALZEMELER
* 1 adet yumurta
* 250 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış)
* 1 su bardağı pudraşekeri
* 1 paket vanilya
* yaklaşık 4 su bardağı un
* 1 yemek kaşığı neskafe
* 3-4 yemek kaşığı pudraşekeri

YAPILIŞI
Yumurtayı derin bir kaba kırın. Yumuşak yağ, pudraşekeri ve vanilyayı ekleyin unu yavaş yavaş ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın.
Hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça koparın. Parçaya neskafeyi katıp tekrar yoğurun ve bir kenarda bekletin.
Beyaz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları yuvarlayın ve yassı hale getirin. (kurabiye kalıplarıyla keserek de şekil verebilirsiniz)
Üzerlerine neskafeli hamurdan küçük parçalar kesip yerleştirin. Bu şekilde hazırladığınız kurabiyeleri, fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Fırını 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın.
Kurabiyeleri sıcak fırında 15 dakika, hafif sararıncaya kadar pişirip çıkarın. Soğuyunca servise sunun. İsterseniz üzerlerine pudraşekeri serpebilirsiniz.
Afiyet olsun...


Kapama pilav
MALZEMELER
* 250 gr orta yağlı kıyma (dana ya da kuzu kıyma kullanabilirsiniz)
* 50 gr tereyağı ya da 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 adet orta boy kuru soğan
* 2 su bardağı pirinç
* 2 su bardağı sıcak su
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI
Pirinci sıcak tuzlu suda 40 dakika bekletin. Yağı orta boy çelik ya da teflon tencerede eritin. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları ekleyip orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun. Kıymayı ilave edip karıştırmaya devam ederek 5-6 dakika daha kavurun.
Kıymanın rengi iyice dönünce tuz ve karabiberi serpin. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra tencereye aktarın ve karıştırın. Sıcak suyu da ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.
Suyunu tamamen çekince ocağın altını kapatın ve 20-30 dakika dinlendirin. Sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz henüz sıcakken üzerine haspir serpiştirebilirsiniz.
Afiyet olsun...

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri