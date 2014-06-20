KAHVELİ ACIBADEMLİ DONDURMA

MALZEMELER

* 6 adet yumurtanın sarısı

* 400 ml hazır süt kreması (2 küçük kutu)

* 1 su bardağı süt

* 1 su bardağı toz şeker

* 6 çay kaşığı Nescafe

* Ayrıca; 5-6 adet acıbadem kurabiyesi (3-4 adet çikolatalı kurabiye de kullanabilirsiniz.)

* Yarım su bardağı damla çikolata



YAPILIŞI

Yumurta sarıları, krema, süt, toz şeker ve Nescafe’yi orta boy bir çelik tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlar başlamaz ocaktan alın.

Geniş bir tepsiye aktarıp arada sırada karıştırarak ılık hale gelmesini sağlayın. Ilık hale gelen dondurmayı tepsiyle birlikte derin dondurucuya koyup 30 dakika kadar bekletin. (Kâseyle de koyabilirsiniz.)

Derin dondurucudan çıkardığınız dondurmayı mikserin yüksek devriyle 5-6 dakika daha çırpın. Üzerine kuru fasulye tanesi büyüklüğünde ufaladığınız acıbademi ve damla çikolatayı ekleyip 2-3 dakika daha çırpın.

Dondurmayı uzun plastik bir kutuya ya da geniş bir plastik tasa aktarın ve derin dondurucuda bir gece bekletin.

Ertesi gün servise sunmadan 15 dakika önce derin dondurucudan çıkarıp buzdolabının alt kısmında bekletin ve dondurma kaşığıyla servise sunun.

Bu dondurmayı bıçakla dilim dilim keserek de servise sunabilirsiniz. Üzerine hazır çikolata sosu gezdirip acıbademle süsleyebilirsiniz.

Not: Dondurmanın içinde daha az sayıda buz kristalinin olması ve daha yumuşak olması için saat başı çıkarıp çırpmanız gerekir.

Afiyet olsun...

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